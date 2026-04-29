여수세계섬박람회 주행사장 공정률 62%…6월 말 준공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

27개국, 3개 국제기구 참가 확정

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 2026여수세계섬박람회가 오는 9월 5일 개막을 앞두고 공정률 62%를 보이며 행사 준비에 속도를 내고 있다.

전남도와 여수시, 2026여수세계섬박람회 조직위원회는 29일 전남도청에서 브리핑을 열고 박람회 추진 상황을 공개했다. 이번 행사는 전남광주통합특별시 출범 이후 처음 열리는 국제행사로 주행사장과 3개 부행사장을 연계한 복합형 콘텐츠로 운영된다.

주행사장인 돌산 진모지구에는 '주제섬'을 중심으로 8개 전시관이 조성된다. 해양생태·미래·국제교류 등을 주제로 미디어 기반 전시와 공연, 체류형 공간이 결합된 콘텐츠가 마련된다. 개도와 금오도 등 부행사장에서는 섬 캠핑, 트레킹, 해양레저, 1박3식 체험 등 체험형 프로그램이 운영된다.

전남도와 여수시, 2026여수세계섬박람회 조직위원회는 29일 전남도청에서 기자회견을 열고 박람회 추진 상황을 브리핑하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.29 ej7648@newspim.com

주행사장 전체 공정률은 62%로, 기반시설은 83% 수준이다. 도로 등 주요 기반시설은 6월 말 준공, 전시관과 연출은 7월 말 마무리, 8월 시범운영을 거쳐 개막에 맞춘다는 계획이다. 안전시설 공정도 60% 수준으로 병행 추진 중이다.

조직위는 관람객 300만 명 유치를 목표로 단체관광 인센티브, 코레일 연계 상품, 요트투어 등 관광 콘텐츠를 확대한다. 국제크루즈 11항차와 국제선 16항차 운항으로 2만 2000명 이상의 해외 방문객 유입도 기대된다.

현재 27개국과 3개 국제기구가 참가를 확정했으며 5월까지 30개국 유치를 목표로 하고 있다. 프랑스, 그리스, 일본 등은 국제교류 전시에 참여해 섬 문화와 정책을 소개할 예정이다.

교통 대책도 마련됐다. 시내버스 노선 추가와 무료 운행, 7400면 규모 임시주차장, 셔틀버스 최대 60대 투입으로 접근성을 높인다. 여객선 증편과 반값 운임, KTX·항공 증편도 추진된다.

여수시는 숙박·음식 등 6000여 개 업소를 기반으로 친절·청결 캠페인을 시행하고 도서지역 대체 숙박시설도 확보한다. 해양쓰레기 수거와 공중화장실 확충 등 환경정비도 병행한다.

조직위는 "남은 기간 시설 조성과 안전, 교통, 숙박 등 전 분야를 점검해 성공 개최에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com