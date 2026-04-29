부산도시공사, 지역건설산업 활성화 추진계획 시행

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사는 29일 지역 건설 경기 회복을 위해 2026년 지역건설산업 활성화 추진계획을 수립·시행한다고 밝혔다.
- 지역 하도급률 83%, 지역자재 사용률 65%, 지역장비 사용률 90.2%를 목표로 설정하고 관리 대상 공사 기준을 5억 원에서 3억 원 이상으로 낮췄다.
- 매월 추진 실적을 점검하고 발주정보 공개를 연 1회에서 분기별 4회로 확대하며 우수 참여기술자에 대한 인센티브 제도를 마련했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 지역 건설 경기를 회복과 상생 발전을 도모하기 위해 '2026년 지역건설산업 활성화 추진계획'을 수립·시행한다고 29일 밝혔다.
이번 계획은 부산시의 정책 목표와 연계해 수립됐으며 발주 건설공사에 대해 ▲지역 내 하도급률 83% ▲지역자재 사용률 65% ▲지역장비 사용률 90.2%를 목표로 설정했다.
기존 5억 원 이상이던 관리 대상 공사 기준을 3억 원 이상으로 낮춰 적용범위를 확대함으로써 체계적인 실적 관리에 나설 계획이다.
5대 중점 과제로 ▲지역업체 참여율 제고 ▲지역건설산업 지원제도 적극 시행 ▲건설시장 공정거래 문화 확립 ▲지역건설업체 소통 강화 및 거버넌스 구축 ▲지역건설산업 활성화 추진 실적 관리 강화를 설정했다.
지역 업체의 실질적인 참여 기회를 늘리기 위해 매월 추진 실적을 점검하고, 연간 1회에 그치던 발주정보 공개도 분기별(연 4회)로 확대한다.
설계단계에서 지역업체를 즉시 조회할 수 있는 시스템을 적극 활용하고, 자체 데이터베이스를 구축해 실시간으로 실적을 모니터링할 방침이다.
우수 참여기술자에 대한 포상 등 인센티브 제도를 마련해 내·외부의 적극적인 참여를 유도하고, 정책 효과가 실제 성과로 이어지 도록 내실을 다진다.
신창호 사장은 "고금리와 공사비 상승 등으로 건설 경기 침체가 장기화되는 상황에서 지역건설산업의 경쟁력 강화는 무엇보다 중요한 과제"라며 "부산 경제에 활력을 불어넣고, 위기 극복에 기여할 수 있도록 공사의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com