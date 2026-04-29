경기문화재단 소속 9개 기관, 어린이날 특별 프로그램 '봇물'

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문화예술, 자연 탐험, 역사 교육 등 다양한 테마 구성, 어린이와 가족 함께 즐거운 추억 만들고 문화적 감수성 키워

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 5월 어린이날을 맞아 5월 1일부터 5일까지 재단 소속 9개 기관에서 다채로운 어린이날 특별 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

경기도어린이박물관 행사 포스터. [사진=경기문화재단]

이번 행사는 문화예술, 자연 탐험, 역사 교육 등 다양한 테마로 구성돼 어린이와 가족이 함께 즐거운 추억을 만들고 문화적 감수성을 키울 수 있도록 기획됐다.

▲경기도어린이박물관(용인)에서는 어린이들이 자유롭게 참여할 수 있는 체험, 교육 프로그램, 공연관람 등 다채로운 프로그램으로 구성된 '몸과 소리로 맞이하는 어린이날' 행사를 개최한다.

신체 움직임과 감정 표현을 중심으로 감각을 깨우고 창의적 표현을 유도하는데 초점을 맞춘 '몸' 프로그램, 자연의 소리를 관찰하고 귀 기울이며 이를 몸으로 표현하는 감각 예술활동으로 구성된 '소리' 프로그램이 준비돼 있다.

또 박물관 야외에서 버블쇼, 군악대 공연, 경기아트센터 갬블러크루 공연 등 다양한 볼거리가 펼쳐질 예정이다.

자세한 내용은 경기도어린이박물관 누리집(gcm.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲백남준아트센터(용인)는 백남준 20주기를 기념해 어린이 전시 '색동: 우주 오페라' 전시를 개최한다.

'제1회 백남준미디어아트페스티벌: 백남준의 행성'의 첫 프로젝트이자 백남준아트센터 개관 이후 처음 선보이는 어린이 전시이다.

어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 전시연계 교육프로그램이 준비돼 있다.

자세한 내용은 백남준아트센터 누리집(njp.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲경기도박물관(용인)은 2026년 5월 2일부터 5일까지 어린이날 연휴를 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 어린이날 주간 행사 '열려라, 뮤지엄파크'를 운영한다.

어린이들이 유물에 대한 호기심을 불러일으킬 수 있도록 박물관 구석구석을 탐험할 수 있는 미션 수행 프로그램 '유물 속 수호신을 찾아라', '성파선예' 특별전과 연계해 옻구슬로 직접 작품을 만들어보는 '창의 체험 프로그램', 가족과 함께하는 미니운동회 및 국악뮤지컬 '토끼가 어떻게 생겼소' 공연 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

자세한 내용은 경기도박물관 누리집(musenet.ggcf.kr)에서 확인 할 수 있다.

용인에 위치한 3개 기관(경기도어린이박물관, 백남준아트센터, 경기도박물관)이 함께 운영하는 '열려라 뮤지엄파크! - 함께 걸어요' 스탬프 투어도 진행된다.

3개 기관의 주요 소장품을 찾고 스탬프를 찍는 프로그램으로, 미션 수행 참여자에게는 한정수량의 럭키박스를 증정하는 이벤트도 마련돼 있어 박물관 나들이의 재미를 더할 예정이다.

▲경기북부어린이박물관(동두천)은 어린이날을 맞아 박물관 전역을 거대한 '생태 놀이터'로 꾸미는 '어린이, 숲결이 되다' 행사를 운영한다.

이번 행사는 자연·예술·놀이를 결합한 참여형 생태 문화 축제로, 어린이가 '자연'을 일상속에서 가까이 경험하고 실천하는 방법을 익힐 수 있도록 총 18종의 체험과 공연 프로그램으로 구성돼 있다.

탄생화를 활용해 꾸미는 '우리들의 열 번째 봄 생일 케이크 만들기', 박물관 중정과 옥상정원에서 진행되는 가족 참여형 생태 프로그램 '숲정원의 하루', 천근성 작가의 참여형 예술 프로그램 '만물미술트럭' 등 다채로운 체험 프로그램이 마련돼 있다.

행사기간 동안 '해설이 있는 어린이 국악 콘서트', '스트릿댄스', '마술 퍼포먼스' 등 공연 프로그램도 풍성하게 진행된다.

자세한 내용은 경기북부어린이박물관 누리집(ngcm.ggcf.kr)에서 확인 할 수 있다.

경기창작캠퍼스 행사 포스터. [사진=경기문화재단]

▲경기창작캠퍼스(안산)는 5월 2일 캠퍼스 전역에서 어린이날 문화예술 축제 '꺅(GCC)! 축제 '종이배 한가득''을 개최한다.

경기창작캠퍼스의 갯벌과 해양 환경을 반영해 '종이배'와 '바다'를 주제로 기획된 참여형 문화예술 축제로 '종이배 만들기와 띄우기', '야외 바닥화 그리기', '바다비즈 만들기' 등 다양한 체험 프로그램이 마련돼 있다.

또 경기창작캠퍼스 입주단체와 협업하여 입주단체 교육 프로그램 '목공 고양이집 만들기', '바다 테라리움 만들기' 등을 운영하고, 로컬푸드를 만나볼 수 있는 플리마켓도 함께 열린다.

더불어, 축제 당일에는 캠퍼스 곳곳을 이동하며 관객과 호흡하는 '색소가이즈'의 마칭 브라스 밴드 공연이 진행돼 행사 분위기를 더욱 풍성하게 만들 예정이다.

자세한 내용은 경기창작캠퍼스 누리집(gcc.ggcf.kr)과 공식 SNS(@gccampus.official)를 통해 확인할 수 있다.

▲경기도미술관(안산)에은 개관 20주년 기념전시 '흐르고 쌓이는'전의 연계 팝업 이벤트 '트레이너, 미술관을 GO! 소장품 굿즈 GET'을 5월 1일부터 5월 31일까지 운영한다.

미술관 야외 조각 소장품 22점이 '포켓몬GO 포켓스탑'으로 등록돼 있다는 점에 착안한 이번 행사는 어린이날을 맞아 미술관을 찾는 가족 단위 관람객을 대상으로 포켓스탑을 방문한 뒤 안내데스크에 소장품 엽서를 제시하면 뮤지엄 굿즈를 증정하는 방식으로 진행된다(굿즈 소진 시 조기 종료).

또 어린이날 미술관을 방문하는 어린이 동반 가족관람객을 대상으로 미술관 엽서를 배포, 다양한 동식물 스탬프를 찍어 꾸며보는 체험프로그램, 경기도미술관 야외 데크에서 진행되는 버스킹공연 '5월의 멜로디'도 진행된다.

자세한 내용은 경기도미술관 누리집(gmoma.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲실학박물관(남양주)은 5월 1일부터 5일까지 어린이날 기념행사 '꼬마 실학자의 하루'를 개최한다.

실학 콘텐츠를 연계한 8종의 체험으로 꾸며진 이번 프로그램은 키캡 키링과 마그넷 등을 만드는 '꼬마 실학자 공작소', 실학 콘텐츠를 페이스 페인팅으로 즐기는 '꼬마 실학자 변신소', 온 가족이 추억을 남기는 '꼬마 실학자 사진 기록소' 등을 운영한다.

자세한 내용은 실학박물관 누리집(silhak.ggcf.kr)에서 확인 할 수 있다.

▲남한산성역사문화관(광주)은 어린이날을 맞아 5월 5일 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 프로그램 '어명이다! 남한산성에서 풍류를 즐겨라!'를 운영한다.

'어명'이라는 콘셉트로 세계유산 남한산성의 역사와 문화를 어린이의 눈높이에서 즐겁게 경험할 수 있도록 야외 공간에는 성문을 재현한 대형 에어바운스를 설치하고, 제기차기와 투호 등 전통 민속놀이와 대형 소프트 블록으로 쌓는 남한산성, 편백나무 놀이터, 모형 오리 낚시, 비눗방울 놀이 등을 즐길 수 있다.

실내에서는 남한산성의 역사를 주제로 전통 수학 도구 '산가지'를 활용한 역사 학습 대결 '도전! 골든벨 산가지 계산왕!'이 열리며, 경기아트센터 '2026 경기도 어린이 축제'의 지원으로 마련된 마술팀 아이큐브와 아카펠라 그룹 튠에이드의 특별 초청 공연이 화려하게 펼쳐지며 행사의 대미를 장식한다.

자세한 정보는 남한산성역사문화관 누리집(nmuseum.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲경기상상캠퍼스(수원)는 5월 2일 오전 11시부터 오후 5시까지 어린이날 행사 '푸른 숲, 상상어린이'를 개최한다.

경기상상캠퍼스의 공간 특성을 살린 다양한 체험존 운영을 중심으로, 공연과 체험 프로그램 등이 이어진다.

자세한 프로그램 정보는 경기상상캠퍼스 누리집(sscampus.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com