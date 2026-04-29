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경기문화재단 소속 9개 기관, 어린이날 특별 프로그램 '봇물'

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  • 경기문화재단이 29일 5월 1일부터 5일 어린이날 특별 프로그램을 발표했다.
  • 경기도어린이박물관 등 9개 기관에서 문화예술·자연·역사 테마 행사를 운영한다.
  • 스탬프 투어·체험·공연 등 가족 참여 프로그램으로 추억을 쌓도록 기획했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문화예술, 자연 탐험, 역사 교육 등 다양한 테마 구성, 어린이와 가족 함께 즐거운 추억 만들고 문화적 감수성 키워

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 5월 어린이날을 맞아 5월 1일부터 5일까지 재단 소속 9개 기관에서 다채로운 어린이날 특별 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

경기도어린이박물관 행사 포스터. [사진=경기문화재단]

이번 행사는 문화예술, 자연 탐험, 역사 교육 등 다양한 테마로 구성돼 어린이와 가족이 함께 즐거운 추억을 만들고 문화적 감수성을 키울 수 있도록 기획됐다.

▲경기도어린이박물관(용인)에서는 어린이들이 자유롭게 참여할 수 있는 체험, 교육 프로그램, 공연관람 등 다채로운 프로그램으로 구성된 '몸과 소리로 맞이하는 어린이날' 행사를 개최한다.

신체 움직임과 감정 표현을 중심으로 감각을 깨우고 창의적 표현을 유도하는데 초점을 맞춘 '몸' 프로그램, 자연의 소리를 관찰하고 귀 기울이며 이를 몸으로 표현하는 감각 예술활동으로 구성된 '소리' 프로그램이 준비돼 있다.

또 박물관 야외에서 버블쇼, 군악대 공연, 경기아트센터 갬블러크루 공연 등 다양한 볼거리가 펼쳐질 예정이다.

자세한 내용은 경기도어린이박물관 누리집(gcm.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲백남준아트센터(용인)는 백남준 20주기를 기념해 어린이 전시 '색동: 우주 오페라' 전시를 개최한다.

'제1회 백남준미디어아트페스티벌: 백남준의 행성'의 첫 프로젝트이자 백남준아트센터 개관 이후 처음 선보이는 어린이 전시이다.

어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 전시연계 교육프로그램이 준비돼 있다.

자세한 내용은 백남준아트센터 누리집(njp.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲경기도박물관(용인)은 2026년 5월 2일부터 5일까지 어린이날 연휴를 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 어린이날 주간 행사 '열려라, 뮤지엄파크'를 운영한다.

어린이들이 유물에 대한 호기심을 불러일으킬 수 있도록 박물관 구석구석을 탐험할 수 있는 미션 수행 프로그램 '유물 속 수호신을 찾아라', '성파선예' 특별전과 연계해 옻구슬로 직접 작품을 만들어보는 '창의 체험 프로그램', 가족과 함께하는 미니운동회 및 국악뮤지컬 '토끼가 어떻게 생겼소' 공연 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

자세한 내용은 경기도박물관 누리집(musenet.ggcf.kr)에서 확인 할 수 있다.

용인에 위치한 3개 기관(경기도어린이박물관, 백남준아트센터, 경기도박물관)이 함께 운영하는 '열려라 뮤지엄파크! - 함께 걸어요' 스탬프 투어도 진행된다.

3개 기관의 주요 소장품을 찾고 스탬프를 찍는 프로그램으로, 미션 수행 참여자에게는 한정수량의 럭키박스를 증정하는 이벤트도 마련돼 있어 박물관 나들이의 재미를 더할 예정이다.

▲경기북부어린이박물관(동두천)은 어린이날을 맞아 박물관 전역을 거대한 '생태 놀이터'로 꾸미는 '어린이, 숲결이 되다' 행사를 운영한다.

이번 행사는 자연·예술·놀이를 결합한 참여형 생태 문화 축제로, 어린이가 '자연'을 일상속에서 가까이 경험하고 실천하는 방법을 익힐 수 있도록 총 18종의 체험과 공연 프로그램으로 구성돼 있다.

탄생화를 활용해 꾸미는 '우리들의 열 번째 봄 생일 케이크 만들기', 박물관 중정과 옥상정원에서 진행되는 가족 참여형 생태 프로그램 '숲정원의 하루', 천근성 작가의 참여형 예술 프로그램 '만물미술트럭' 등 다채로운 체험 프로그램이 마련돼 있다.

행사기간 동안 '해설이 있는 어린이 국악 콘서트', '스트릿댄스', '마술 퍼포먼스' 등 공연 프로그램도 풍성하게 진행된다.

자세한 내용은 경기북부어린이박물관 누리집(ngcm.ggcf.kr)에서 확인 할 수 있다.

경기창작캠퍼스 행사 포스터. [사진=경기문화재단]

▲경기창작캠퍼스(안산)는 5월 2일 캠퍼스 전역에서 어린이날 문화예술 축제 '꺅(GCC)! 축제 '종이배 한가득''을 개최한다.

경기창작캠퍼스의 갯벌과 해양 환경을 반영해 '종이배'와 '바다'를 주제로 기획된 참여형 문화예술 축제로 '종이배 만들기와 띄우기', '야외 바닥화 그리기', '바다비즈 만들기' 등 다양한 체험 프로그램이 마련돼 있다.

또 경기창작캠퍼스 입주단체와 협업하여 입주단체 교육 프로그램 '목공 고양이집 만들기', '바다 테라리움 만들기' 등을 운영하고, 로컬푸드를 만나볼 수 있는 플리마켓도 함께 열린다.

더불어, 축제 당일에는 캠퍼스 곳곳을 이동하며 관객과 호흡하는 '색소가이즈'의 마칭 브라스 밴드 공연이 진행돼 행사 분위기를 더욱 풍성하게 만들 예정이다.

자세한 내용은 경기창작캠퍼스 누리집(gcc.ggcf.kr)과 공식 SNS(@gccampus.official)를 통해 확인할 수 있다.

▲경기도미술관(안산)에은 개관 20주년 기념전시 '흐르고 쌓이는'전의 연계 팝업 이벤트 '트레이너, 미술관을 GO! 소장품 굿즈 GET'을 5월 1일부터 5월 31일까지 운영한다.

미술관 야외 조각 소장품 22점이 '포켓몬GO 포켓스탑'으로 등록돼 있다는 점에 착안한 이번 행사는 어린이날을 맞아 미술관을 찾는 가족 단위 관람객을 대상으로 포켓스탑을 방문한 뒤 안내데스크에 소장품 엽서를 제시하면 뮤지엄 굿즈를 증정하는 방식으로 진행된다(굿즈 소진 시 조기 종료).

또 어린이날 미술관을 방문하는 어린이 동반 가족관람객을 대상으로 미술관 엽서를 배포, 다양한 동식물 스탬프를 찍어 꾸며보는 체험프로그램, 경기도미술관 야외 데크에서 진행되는 버스킹공연 '5월의 멜로디'도 진행된다.

자세한 내용은 경기도미술관 누리집(gmoma.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲실학박물관(남양주)은 5월 1일부터 5일까지 어린이날 기념행사 '꼬마 실학자의 하루'를 개최한다.

실학 콘텐츠를 연계한 8종의 체험으로 꾸며진 이번 프로그램은 키캡 키링과 마그넷 등을 만드는 '꼬마 실학자 공작소', 실학 콘텐츠를 페이스 페인팅으로 즐기는 '꼬마 실학자 변신소', 온 가족이 추억을 남기는 '꼬마 실학자 사진 기록소' 등을 운영한다.

자세한 내용은 실학박물관 누리집(silhak.ggcf.kr)에서 확인 할 수 있다.

▲남한산성역사문화관(광주)은 어린이날을 맞아 5월 5일 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 프로그램 '어명이다! 남한산성에서 풍류를 즐겨라!'를 운영한다.

'어명'이라는 콘셉트로 세계유산 남한산성의 역사와 문화를 어린이의 눈높이에서 즐겁게 경험할 수 있도록 야외 공간에는 성문을 재현한 대형 에어바운스를 설치하고, 제기차기와 투호 등 전통 민속놀이와 대형 소프트 블록으로 쌓는 남한산성, 편백나무 놀이터, 모형 오리 낚시, 비눗방울 놀이 등을 즐길 수 있다.

실내에서는 남한산성의 역사를 주제로 전통 수학 도구 '산가지'를 활용한 역사 학습 대결 '도전! 골든벨 산가지 계산왕!'이 열리며, 경기아트센터 '2026 경기도 어린이 축제'의 지원으로 마련된 마술팀 아이큐브와 아카펠라 그룹 튠에이드의 특별 초청 공연이 화려하게 펼쳐지며 행사의 대미를 장식한다.

자세한 정보는 남한산성역사문화관 누리집(nmuseum.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

▲경기상상캠퍼스(수원)는 5월 2일 오전 11시부터 오후 5시까지 어린이날 행사 '푸른 숲, 상상어린이'를 개최한다.

경기상상캠퍼스의 공간 특성을 살린 다양한 체험존 운영을 중심으로, 공연과 체험 프로그램 등이 이어진다.

자세한 프로그램 정보는 경기상상캠퍼스 누리집(sscampus.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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