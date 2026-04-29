충북 외국인 유학생 1만4000명 돌파… "글로벌 교육 허브로 도약"

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2년 연속 30%대 증가세… 2027년 2만명 시대 가속

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북의 외국인 유학생 수가 1만4000명을 넘어서며 가파른 증가세를 이어가고 있다. 학령인구 감소 위기 속에서 유학생 유치 정책이 새로운 돌파구로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다.

외국인 유학생들. [사진=뉴스핌DB]

충북도는 4월 기준 도내 외국인 유학생이 1만4303명으로 집계됐다고 29일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간(1만537명)보다 약 35% 증가한 수치다.

2025년 처음 1만명을 돌파한 이후 2년 연속 높은 증가율을 기록하며 성장세가 뚜렷하다. 과정별로는 학위과정이 1만2743명으로 대부분을 차지했고 비학위과정은 1560명으로 나타났다.

국적별로는 베트남(30.7%)이 가장 많았다. 다음으로 중국(22.4%), 우즈베키스탄(20.2%), 몽골(9%), 네팔(8.1%) 순이었다.

특히 도내 대학 전반에서 고른 유치 성과가 나타나면서 충북의 유학생 경쟁력이 타 지역과 비교해 한층 강화됐다는 분석이다.

지역 대학들이 유학생 확보를 넘어 교육·취업·정착까지 연계하는 체계를 갖추며 '체류형 인재 확보' 모델을 구축하고 있다는 점도 주목된다. 실제로 일부 대학에서는 졸업 후 지역 기업 취업으로 이어지는 사례가 늘면서 산업 현장에서도 긍정적 효과가 나타나고 있다.

충북도는 ▲해외 유학박람회 및 팸투어를 통한 전략적 유치▲'K-가디언' 제도와 '스터디 인 충북' 플랫폼을 통한 정착 지원▲채용박람회와 인센티브를 통한 지역 취업 연계 등 전 주기 지원 체계를 운영하고 있다.

도는 이러한 흐름을 이어 2027년까지 외국인 유학생 2만명 달성을 목표로 하고 있다.

도 관계자는 "학령인구 감소라는 구조적 위기를 유학생 유치로 돌파하고 있다"며 "충북을 공부와 취업, 정착이 가능한 대한민국 대표 유학 도시로 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com