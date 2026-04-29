교육부, '2026 대학 창업 운영가이드' 발간…4년 만에 개정

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창업 학사제도·교육 사례 수록

대학 창업지원 역량 진단 안내

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단, 한국청년기업가정신재단은 대학의 창업 친화적 환경 구축을 지원하기 위해 '2026 대학 창업 운영가이드'를 배포한다고 29일 밝혔다.

대학 창업 운영가이드는 대학에서 창업 업무를 맡는 교원과 직원 등이 참고할 수 있도록 창업 관련 정책, 제도, 우수사례 등을 정리한 안내서다. 2014년 처음 발간된 이후 이번이 다섯 번째 개정판이며 2022년 이후 4년 만에 새롭게 개정됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 가이드에는 대학이 창업교육을 체계적으로 운영할 수 있도록 최신 정책 동향과 대학별 운영 사례가 담겼다. 창업 친화적 학사제도, 창업교육, 창업지원·보육 등 대학 현장에서 활용할 수 있는 내용이 중심이다.

창업 친화적 학사제도 분야에는 중앙대학교와 인하대학교 사례가 포함됐다. 중앙대는 창업연계전공을 도입하고 창업학기제 기반 대학 간 학점교류를 운영한 사례로 소개됐다. 인하대는 창업대체논문제도와 창업기업 올인원 패키지 등을 통해 학생이 창업과 학업을 병행할 수 있도록 지원한 사례가 담겼다.

창업교육 전담조직 운영 사례로는 건국대학교 사례가 제시됐다. 건국대는 창업교육 전담조직을 통합 구성하고, 창업교육 전문인력을 위한 교육과정을 운영하고 있다.

창업교육 분야에서는 창업학과, 창업연계전공, 창업 마이크로디그리 등 다양한 교육 모델이 다뤄졌다. 특히 최근 확대되고 있는 창업 마이크로디그리 운영 사례로 한국공학대학교와 동명대학교 등이 포함됐다. 마이크로디그리는 기존 전공과 병행하면서 특정 분야 전문성을 단기간에 쌓을 수 있도록 9~12학점 내외로 운영되는 소단위 학위 과정이다.

창업지원과 보육 분야에는 대학 실무자가 활용할 수 있는 맞춤형 지원사업 자료도 실렸다. 기술창업, 로컬창업, 글로벌창업 등 유형별 자료와 대학생, 교수·연구원 등 대상별 지원사업 정보가 포함됐다. 대학이 자체 창업지원 역량을 점검할 수 있는 '대학 창업지원 역량 진단' 방법도 안내됐다.

2026 대학 창업 운영가이드는 전자문서 형태로 전국 대학에 배포된다. 교육부, 한국연구재단, 학생 창업유망팀 300+ 육성사업 누리집에서도 내려받을 수 있다.

예혜란 평생교육지원관은 "교육부는 대학의 창업교육 혁신을 적극 지원해 나갈 것"이라며 "이번 가이드가 대학의 창업 생태계를 고도화하고 학생·교수 창업 활성화의 촉매제가 되기를 기대한다"고 전했다.

jane94@newspim.com