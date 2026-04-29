교육부, '청년도약 부트캠프' 40개교 선정…일자리 밖 청년 4000명 지원

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추경 283억 투입해 대학·기업 연계

첨단인재형·실전인재형 나눠 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 한국산업기술진흥원과 '2026년 청년도약 인재양성 부트캠프' 운영계획을 발표하고 참여대학을 모집한다고 29일 밝혔다.

청년도약 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 함께 일자리 밖 청년에게 단기 집중교육과 사회진출 지원을 제공하는 사업이다. 준비 중인 청년이 늘고 일자리 미스매칭이 심화되는 상황에 대응해 청년의 역량 개발과 취업 지원을 함께 추진한다는 취지다.

교육부 전경 [사진=교육부]

교육부는 올해 추가경정예산에 반영된 283억원을 투입해 일반대와 전문대 총 40개교를 선정한다. 선정 대학은 학교당 연간 100명 이상, 총 4000명 규모의 청년을 지원하게 된다. 지원 대상은 준비 중 청년 등 19세 이상 34세 이하 비재학생 청년이다.

사업은 '첨단인재형'과 '실전인재형' 두 가지 유형으로 나뉜다. 첨단인재형은 기존 첨단산업 인재양성 부트캠프 운영 대학의 지원 대상을 비재학생 청년까지 넓히는 방식이다. 인공지능(AI), 반도체, 이차전지, 디스플레이, 바이오, 항공우주, 미래차, 로봇 등 첨단산업 분야 실무 역량을 높이는 데 초점을 둔다.

첨단인재형은 기존 첨단산업 인재양성 부트캠프 운영 대학 66개교, 88개 사업단을 대상으로 20개교를 선정한다. 일반대 15개교, 전문대 5개교 규모이며, 기존 사업비에 학교당 7억원이 추가 지원된다.

실전인재형은 인문·사회·예술·서비스 등 다양한 분야에서 기업과 함께 직무 중심의 인공지능 전환(AX) 교육과정을 운영하는 유형이다. 비전공 청년도 참여할 수 있도록 AI 기초 이해와 활용 역량을 높이는 공통과정을 운영하고, 대학별 강점과 산업 수요를 반영한 실습 중심 교육을 제공한다.

실전인재형은 고등교육법상 일반대와 전문대를 대상으로 신규 선정한다. 총 20개교가 선정되며 일반대 10개교, 전문대 10개교 규모다. 선정 대학에는 학교당 7억원이 지원된다.

교육부는 이번 사업을 단순 직무교육에 그치지 않고 청년 맞춤형 종합 지원체계로 운영할 계획이다. 대학은 청년지원단을 구성해 참여 청년 모집부터 교육, 상담, 취업·경력 설계까지 전 과정을 지원한다. 기초학습 보완, 생활 문해력 프로그램, 팀 프로젝트, 동아리 활동, 마음건강 회복 지원도 함께 추진된다.

대학과 기업은 공동으로 교육과정을 개발·운영한다. 수료 이후에는 대학·기업 공동 명의 수료증과 디지털 배지 등을 통해 청년의 학습 경험과 역량을 확인할 수 있도록 할 예정이다. 대학 여건에 따라 시간제 등록제, 마이크로디그리 등과 연계한 학위 취득 지원도 검토된다.

교육부는 한국산업기술진흥원과 함께 대학의 사업 운영을 지원한다. 첨단산업 인재양성 통합관리 플랫폼을 활용해 청년 모집과 교육과정 안내를 돕고 대학 간 협업체계 구축, 디지털 배지 발급, 취·창업 및 진학 성과관리 등도 추진한다.

이윤홍 인공지능인재지원국장은 "청년도약 인재양성 부트캠프는 준비 중 청년이 대학과 기업이 공동 설계한 실무 중심 교육을 통해 재도약할 수 있도록 돕는 사업"이라며 "청년들이 새로운 진로를 찾고 사회 진출로 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

jane94@newspim.com