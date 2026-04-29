지난해 여성긴급전화1366 상담 30만건 넘어…디지털성범죄 42% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스토킹 상담도 32% 늘어

비대면 상담 역대 최대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 지난해 여성긴급전화1366 상담 건수가 30만건을 넘어선 것으로 집계됐다. 특히 디지털성범죄와 스토킹 등 신종 폭력 피해를 호소한 이들이 많았던 것으로 파악됐다.

성평등가족부와 한국여성인권진흥원은 지난해 전국 여성긴급전화1366을 통해 이뤄진 폭력 피해 상담과 통합지원 현황을 담은 '2025년 여성긴급전화1366 연감'을 29일 발간했다.

2025년 여성긴급전화 1366 운영실적. [사진=성평등가족부]

연감에 따르면 2025년 여성긴급전화1366의 총 상담 건수는 30만3527건으로 집계됐다. 하루 평균 832건꼴이다. 전년 29만3407건보다 3.45% 늘어난 수치로 폭력 피해 상담과 긴급지원 수요가 계속 확대되고 있는 것으로 나타났다.

피해 유형별로는 가정폭력 상담이 15만5027건으로 전체의 51.1%를 차지해 가장 많았다. 이어 스토킹 1만9223건, 성폭력 1만9155건, 교제폭력 1만3962건 순이었다. 상담자의 성별은 여성이 88.9%, 남성이 5.8%였으며, 남성 비율은 전년 6.3%보다 소폭 낮아졌다.

디지털성범죄와 스토킹 등 신종 폭력 피해 상담은 큰 폭으로 증가했다. 디지털성범죄 상담은 7262건으로 전년 5103건보다 42.3% 늘었다. 스토킹 상담도 1만9223건으로 전년 1만4553건 대비 32.1% 증가했다.

비대면 상담 이용도 늘었다. 채팅과 게시판 등을 활용한 사이버 상담은 2만2659건으로, 도입 이후 가장 많은 이용 건수를 기록했다. 전화 상담이 어렵거나 신분 노출을 꺼리는 피해자들이 비대면 창구를 통해 도움을 요청한 것으로 분석된다.

여성긴급전화1366은 가정폭력, 성폭력, 성매매, 스토킹, 교제폭력, 디지털성범죄 등 폭력 피해자를 지원하는 24시간 상담 서비스다. 전화는 국번 없이 1366 또는 지역번호와 1366을 누르면 연결된다. 카카오톡 채널 'women1366'과 사이버상담 누리집을 통한 상담도 가능하다.

1366은 초기 상담 이후 피해자의 상황을 파악해 전문상담기관, 보호시설, 수사기관, 의료·법률기관 등으로 연계하는 지원 허브 역할도 맡고 있다. 2024년 말 세종센터 개소 이후 중앙 1개, 지역 18개 등 전국 19개 센터 체계로 운영되고 있다.

긴급 보호 지원도 이어졌다. 전국 1366센터에 설치된 긴급피난처를 통해 지난해 피해자와 동반자 4157명이 긴급 보호를 받았다. 긴급피난처는 가정폭력 등 피해자와 동반 자녀를 임시 보호하고 숙식을 제공하는 기능을 한다.

김가로 성평등부 안전인권정책관은 "여성긴급전화 1366은 폭력이 발생했을 때 피해자가 바로 도움을 요청할 수 있는 첫 지원 통로"라며 "급변하는 폭력 양상에 맞춰 대응 역량을 지속적으로 개선하고, 피해자가 전국 어디서나 24시간 안전하게 보호받을 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

신보라 한국여성인권진흥원장은 "디지털성범죄와 스토킹 등 새롭게 변화하는 폭력 양상에 긴밀하게 대응하는 것이 중요해졌다"며 "전국 19개 센터가 맞춤형 지원을 통해 폭력 피해자의 든든한 안전망이 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.

jane94@newspim.com