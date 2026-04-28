임태희 경기도교육감 예비후보 등록…재선 도전 공식화

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28일 선관위 등록 마쳐… '임태희 미래교육캠프' 본격 가동

탈정치화·대입 개혁·학생 미래 집중 등 3대 의지 강조

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감이 재선을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

28일 제9회 전국동시지방선거 경기도교육감 예비후보 등록을 하는 모습이다. [사진=임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

임 교육감은 28일 오전 9시 경기도선거관리위원회를 방문해 제9회 전국동시지방선거 경기도교육감 예비후보 등록을 마치고 출마를 공식 선언했다.

임 예비후보는 출마선언문을 통해 "지난 3년 10개월 동안 경기도교육감이라는 무거운 책임을 수행할 수 있도록 응원해주신 도민과 교육 가족께 감사드린다"며 "이제 교육감직을 잠시 내려놓고 흔들림 없는 미래교육을 이어가기 위해 다시 한번 선거에 나선다"고 밝혔다.

이번 선거 캠프 명칭은 '임태희 미래교육캠프'로 정했다. 이는 어떠한 외부 환경에도 굴하지 않고 학생들을 위한 미래교육을 지속하겠다는 의지를 담았다는 설명이다.

임태희 예비후보는 모든 교육 정책의 최우선 목표는 '학생의 미래 준비'에 두겠다고 강조했다. [사진=임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

임 예비후보는 이번 선거에 임하는 세 가지 핵심 의지를 발표했다. 우선 모든 교육 정책의 최우선 목표를 '학생의 미래 준비'에 두겠다고 강조했다.

이어 '교육 현장의 탈정치화'를 약속했다. 교육이 정당이나 특정 정치적 견해에 휘둘리지 않도록 정치적 중립성을 굳건히 지켜내겠다는 취지다.

마지막으로 '대입 개혁 완성'을 내걸었다. 임 예비후보는 "학부모들의 사교육비 고통을 끝내겠다"며 "정답만 좇는 기계가 아닌 스스로 생각하고 자신만의 길을 만들어가는 학생을 길러내겠다"고 다짐했다.

임 예비후보는 "우리 학생들의 내일을 진심으로 고민했던 '미래교육감'으로 남을 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "경기도를 넘어 대한민국 교육이 바뀌는 길에 다시 뵙기를 소망한다"고 덧붙였다.

임태희 교육감이 예비후보로 등록함에 따라 경기도교육청은 부교육감 대행 체제로 운영된다. [사진=임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

한편, 임 교육감이 예비후보로 등록함에 따라 경기도교육청은 지방자치법 및 지방교육자치에 관한 법률에 따라 부교육감 대행 체제로 운영된다.

beignn@newspim.com