광명시, 5월 가정의 달 '광명사랑화폐' 결제 시 10% 캐시백

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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 5월 가정의 달을 맞아 가족 외식은 즐겁게, 골목상권은 활기차게 만드는 특별한 캐시백 혜택을 제공한다.

시는 오는 5월 1일부터 5월 한 달간 음식점·카페에서 광명사랑화폐로 결제하는 경우 결제 금액의 10%를 환급하는 '가족 외식비 캐시백 지원사업'을 추진한다고 28일 밝혔다.

가족외식비 캐시백 안내문. [사진=광명시]

이번 사업은 고물가 상황에서 외식 수요가 집중되는 가정의 달을 맞아 시민들의 가계 부담을 실질적으로 덜어주는 한편, 소비 침체로 어려움을 겪는 지역 소상공인을 돕기 위해 마련했다.

캐시백 혜택은 광명사랑화폐 가맹점 중 음식점과 카페에서 결제할 때 적용된다.

특히 지역화폐 사용처를 오는 8월 31일까지 고유가 피해지원금 기준에 맞춰 연매출 30억 원 이하 업체까지 한시적으로 확대하면서, 가족 외식비 캐시백 혜택을 받을 수 있는 가맹점 범위도 함께 넓어졌다.

결제액(인센티브, 정책수당 결제분 제외)의 10%를 1인당 최대 1만 원까지 광명사랑화폐로 즉시 환급받을 수 있으며, 준비된 예산이 소진하는 경우 조기 종료한다.

지급된 캐시백은 지급일로부터 1개월 이내 사용해야 하며, 미사용 시 자동 소멸한다. 캐시백 지급 가능 가맹점은 경기지역화폐 앱에서 확인할 수 있다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "이번 캐시백 지원이 소상공인에게는 든든한 버팀목이 되고, 시민들에게는 가족과 함께하는 따뜻한 시간을 선물하는 마중물이 되길 바란다"며 "앞으로도 광명사랑화폐를 활용한 다양한 소비촉진 정책을 추진해 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com