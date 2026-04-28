이재욱·신예은 '닥터 섬보이' 대본 리딩…청춘 힐링 로맨스 온다

AI 핵심 요약beta
- ENA가 28일 '닥터 섬보이' 대본 리딩 현장을 공개했다.
- 웹툰 원작으로 이재욱과 신예은이 섬 의료진으로 호흡을 맞췄다.
- 6월 1일 ENA 월화드라마로 첫 방송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내달 1일 첫 방송, 지니 TV·디즈니 플러스 동시 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'가 주요 배우들이 총출동한 대본 리딩 현장을 공개하며 본격적인 출발을 알렸다고 28일 밝혔다.
이번 작품은 외딴섬에서 만난 의료진이 주민들과 어우러지며 진정한 사랑과 성장을 배워가는 과정을 유쾌하면서도 가슴 따뜻하게 그려낼 전망이다.
인기 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 한 '닥터 섬보이'는 드라마 '소년시대', '열혈사제' 등을 통해 감각적인 연출력을 인정받은 이명우 감독이 메가폰을 잡아 기대를 모으고 있다. 여기에 이재욱과 신예은을 비롯해 홍민기, 이수경, 김윤우 등 개성 넘치는 청춘 배우들이 합류해 완성도를 높였다.
극 중 이재욱은 뜻하지 않게 섬마을 공중보건의사가 된 '도지의' 역을 맡아 극의 중심을 잡는다. 이재욱은 고립된 내면이 변화해가는 과정을 섬세한 감정선으로 표현하며 몰입도를 높였다.
상대역인 신예은은 비밀을 간직한 간호사 '육하리'로 변신해 입체적인 연기를 선보였다. 특히 두 배우는 첫 만남이 무색할 만큼 차진 호흡으로 대사를 주고받으며 설레는 시너지를 발산했다.
조연진의 활약도 돋보인다. 홍민기는 냉철한 엘리트 의사 '현치연'으로, 이수경은 당당한 섬 토박이 간호사 '엄정선'으로 분해 활력을 더했다. 천진난만한 한의과 의사 '용주천' 역의 김윤우 역시 미워할 수 없는 매력을 발산하며 캐릭터 열전을 완성했다.
제작진은 "고립된 섬에서 인물들이 서로의 상처를 치유하며 의료인이자 인간으로서 성장하는 이야기"라며 "따뜻한 우정과 사랑이 어우러진 케미스트리로 시청자들에게 힐링을 선사할 것"이라고 전했다.
ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 오는 6월 1일 밤 10시에 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니 플러스에서도 시청할 수 있다.
taeyi427@newspim.com