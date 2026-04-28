대아수목원, 어린이날 가족형 산림체험 프로그램 운영

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오감 체험 중심 어린이 참여형 콘텐츠 운영

봄꽃 경관 연계 생태휴양 공간 활용 강화

[전주=뉴스핌 이백수 기자 = 전북자치도 대아수목원이 어린이날을 맞아 가족 단위 방문객을 위한 체험형 산림문화 프로그램 운영에 나선다.

전북자치도는 오는 5월 2일부터 5일까지 대아수목원에서 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 어린이날 특별행사를 운영한다고 28일 밝혔다.

대아수목원 어린이날 숲체험행사 포스터[사진=전북자치도] 2026.04.28 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 어린이들이 숲속에서 자연을 체험하며 즐길 수 있도록 카네이션 꾸미기, 테라리움 만들기, 마리모 키우기, 휴지걸이 만들기, 디퓨저 만들기 등 5개 체험 프로그램으로 구성됐다.

어린이날 당일에는 삐에로 풍선아트와 캐리커처 프로그램도 마련돼 다채로운 즐길거리를 제공한다.

대아수목원은 이와 함께 숲의 생태와 역사 이야기를 들려주는 숲해설과 유아 대상 오감 체험 프로그램인 유아숲체험원도 운영하며 어린이 눈높이에 맞춘 산림 체험 기회를 확대하고 있다.

현재 수목원에는 철쭉과 금낭화 등이 만개해 봄철 대표 경관을 이루고 있으며, 특히 국내 최대 자생 군락지를 보유한 금낭화는 대아수목원의 대표 식물자원으로 꼽힌다.

수목원은 군락지 확대와 테마 전시공간 조성 등을 통해 보전과 활용을 병행하고 있다. 도는 이번 특별행사가 가족 단위 산림휴양과 생태체험을 함께 즐길 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

황상국 전북자치도 산림환경연구원장은 "어린이들이 자연과 친숙해지고 가족과 함께 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다"며 "수목원을 활용한 다양한 체험 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com