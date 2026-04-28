김제시 죽산면 청년마을 선정 '쾌거'

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청년 정착형 지역활력 모델 구축 본격화

청년 유입 기반 생활정주 생태계 조성 확대

민간 주도 정책 연계 지속가능 성장구조 완성

[김제=뉴스핌】고종승 기자 = 전북 김제시 죽산면이 청년 유입과 정착을 기반으로 한 지역활력 모델 구축에 속도를 내며 농촌형 청년정책의 새로운 전환점을 맞고 있다.

김제시는 행안부 주관 '2026년 청년마을 만들기 공모사업'에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

김제청년들[사진=김제시]2026.04.28 gojongwin@newspim.com

이번 사업은 전국 10개소에 3년간 국비 6억원이 지원되며, 김제에서는 FLD스튜디오와 오후협동조합이 추진하는 '논논(nonnon) 청년마을'이 선정돼 김제 첫 청년마을이라는 성과를 거뒀다.

이번 선정은 단순한 공모사업 확보를 넘어 죽산 일대에서 청년과 민간이 이끌어온 변화가 정착형 모델로 발전하는 계기가 될 것으로 평가된다.

죽산의 변화는 청년 창업과 로컬 콘텐츠 활동에서 출발했다. 청년예비창업 지원을 기반으로 형성된 창업공간과 오후협동조합 활동, 지역 이야기를 담은 콘텐츠 확산은 방문객 유입과 체류, 소비로 이어지며 지역 가능성을 키워왔다.

콘텐츠 공간과 체험 공간 조성을 통해 죽산은 단순 관광지가 아닌 머물고 싶은 공간으로 인식되기 시작했다.

김제시는 여기에 생활·정주 기반 정책을 더해 변화를 확장했다. 기초생활거점 조성사업과 농촌공간 정비, 재생사업을 통해 정주 여건을 개선하고 골목형 상점가 지정, 로컬브랜드 창출사업, 청년창업 지원 등을 추진하며 지역경제 기반도 강화했다.

현재 죽산에는 10여 개 이상의 청년 창업공간이 형성되며 정착 기반이 가시화되고 있다. 이번에 선정된 '논논 청년마을'은 이러한 흐름을 지속 가능한 구조로 연결하는 데 초점을 맞췄다.

체류형 콘텐츠 크리에이터 프로그램과 마을방송국 운영, 평야 인턴십 등을 통해 외부 청년 유입부터 일 경험, 지역 일자리 연계까지 이어지는 구조를 구축할 계획이다. 콘텐츠 제작과 유통, 수익화 기반도 함께 설계해 청년 소득 창출 기반 마련에도 나선다.

논바닥캠핑[사진=김제시] 2026.04.28 gojongwin@newspim.com

또 요촌·죽산·부량을 연결하는 거점 공간 조성을 통해 청년 활동 범위를 지역 전체로 확장하고 기존 주거·상권·관광 자원과 연계한 청년 정착 생태계 구축도 추진한다.

시는 이번 사업을 통해 개별적으로 추진되던 빈집 활용, 창업 지원, 관광·콘텐츠 사업 등을 '유입-체류-정착-경제활동'으로 연결되는 김제형 정착 모델로 완성해 나간다는 구상이다.

향후 죽산 모델을 김제 전역으로 확산해 청년이 머물고 도전할 수 있는 도시 기반 조성에도 나설 계획이다.

시 관계자는 "죽산은 청년이 먼저 가능성을 만든 지역"이라며 "이번 청년마을 사업을 계기로 정착 구조를 완성하고 김제 전역으로 확산해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com