[KPGA] 투어 첫 우승 최찬, 단숨에 제네시스 포인트 1위

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최찬(29)이 단숨에 제네시스 포인트 1위로 올라섰다.

최찬은 '2026 우리금융챔피언십'에서 KPGA 투어 첫 우승과 함께 제네시스 포인트 최상단에 이름을 올렸다. 'KPGA 투어 QT'를 통해 2022년 KPGA 투어에 데뷔하고 32번째 대회 출전 만에 이룬 우승이다.

[파주=뉴스핌] 이웅희 기자=최찬이 26일 파주 서원밸리CC에서 열린 우리금융 챔피언십 우승트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=KPGA] 2026.04.26 iaspire@newspim.com

최찬은 '2026 우리금융챔피언십'에서 최종합계 13언더파 271타로 우승해 제네시스 포인트 1,000 포인트를 추가한 1,102.50 포인트로 단숨에 제네시스 포인트 1위에 올라섰다. 최찬이 제네시스 포인트 1위에 위치한 것은 2022년 투어 입성 이후 최초다.

최찬은 지난해 KPGA 투어 13개 대회에 출전해 'KPGA 투어챔피언십 in JEJU' 공동 4위, 'KPGA 파운더스컵' 공동 6위 등 톱10 4회 진입 포함 7개 대회서 컷통과하며 제네시스 포인트 48위(1,600.58포인트)로 2026시즌 시드를 확보하면서 시즌을 마감했다. 상반기에는 챌린지투어를 병행하며 '3회 대회', '16회 대회'에서 우승을 기록하기도 했다.

최찬은 "올 시즌 목표가 1승이었는데 생각보다 빨리 이루게 됐다.(웃음) 제네시스 포인트 1위는 생각도 안해봐서 아직도 실감이 나지 않는다"며 "제네시스 포인트 톱10으로 이번 시즌을 끝낼 수 있도록 매 대회 최선을 다하겠다. 제네시스 포인트 상단에 이름을 올린 만큼 마지막까지 자리 유지하고 싶다"고 힘줘 말했다.

이어 "올해 해외투어 기회가 생기면 많이 출전해볼 계획이었고 콘페리투어도 생각하고 있었는데 마침 올 시즌부터 제네시스 포인트 상위자에게 콘페리투어 대회 출전권을 부여하는 제도가 생겨서 욕심이 난다. 좋은 기회가 생겼고 유리한 위치에 오르게 됐으니 남은 대회에 더 집중해서 꼭 기회 잡을 수 있도록 하겠다"고 전했다.

2026시즌부터 상반기 마지막 대회인 'KPGA 군산CC 오픈'까지의 제네시스 포인트 상위 이내 선수 중 상위 2명은 미국 콘페리투어 대회 출전권을 부여받는다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 투어 역전 우승으로 10년 만에 정상에 선 이상엽. [사진=KPGA] 2026.04.19 iaspire@newspim.com

최찬의 뒤를 이어 직전 대회인 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈'에서 우승을 거둔 이상엽(32)이 1,000.00포인트로 2위, '2026 우리금융 챔피언십'에서 공동 2위를 기록한 장유빈(24.신한금융그룹)이 696.67포인트로 3위에 자리했다.

지난해 '제네시스 대상'을 차지한 옥태훈(28.금강주택)은 600.00포인트로 4위에 머물렀다.

한편 제네시스는 제네시스 포인트 제도 후원, '제네시스 챔피언십' 개최 외 다방면에서 한국프로골프 발전의 최고 조력자 역할을 이어 나가고 있다.

시즌 종료 후 제네시스 포인트 1위로 '제네시스 대상'을 차지한 선수에게는 보너스 상금 2억 원과 함께 제네시스 차량, KPGA 투어 시드 5년과 PGA투어 큐스쿨 최종전 직행 자격, DP월드투어 시드 1년이 주어진다.

iaspire@newspim.com