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[프로농구] '하늘색 태풍' 소노, 1위 LG에 스윕승...첫 챔프전 진출

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  • 고양 소노가 27일 LG를 90-80으로 제압했다.
  • 창원 원정 2연승에 홈 3차전 승리로 4강 PO 3-0 스윕했다.
  • 정규 5위팀이 1위팀 상대로 KBL 최초 챔프전 진출했다.

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4강 PO 3차전서 90-80... 5위가 1위에 싹쓸이 승리로 챔프전행 '역대 최초'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '만만한 상대'로 선택받았던 5위팀이 돌풍이 되더니 '하늘색 태풍'이 됐다. 고양 소노가 정규리그 1위 창원 LG를 '업셋 스윕'으로 무너뜨렸다.

소노는 27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026시즌 프로농구 4강 PO(5전 3선승제) 3차전에서 창원 LG를 90-80으로 제압했다. 창원 원정 1·2차전을 69-63, 85-76으로 잡았던 소노는 홈에서 3연승을 완성하며 시리즈를 3-0으로 끝냈다. 정규리그 5위팀이 1위팀을 상대로 스윕을 거두고 챔프전에 오른 건 KBL 역대 최초다. 정규리그 1위 팀이 플레이오프에서 한 판도 이기지 못하고 '스윕 패배'를 당한 것도 남자 프로농구 역대 최초다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노 켐바오가 27일 2025-2026시즌 프로농구 4강 PO 3차 LG전에서 슈팅을 하고 있다. [사진=KBL] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

소노는 정규리그 5위로 플레이오프 막차를 탄 뒤 4위 서울 SK를 상대로 6강 PO 3연승(105-76, 80-72, 66-65) 업셋을 만들었다. 2023-2024시즌 부산 KCC에 이어 정규 5위로 챔프전에 오른 역대 두 번째 팀이다.

소노 케빈 켐바오가 3점슛 3개 포함 17점 6리바운드 7어시스트로 전방위적 활약을 펼치며 공격을 이끌었다. 이정현(17점), 이재도(14점), 강지훈(3점슛 2개 12점), 이근준(3점슛 4개 12점), 네이던 나이트(10점)도 두 자릿수 득점을 기록했다.

소노는 앞선 두 경기와 달리 1쿼터부터 주도권을 잡았다. 벤치에서 나온 2년 차 이근준이 1쿼터에만 3점슛 3개를 꽂아 넣으며 26-19 리드를 이끌었다. 2쿼터엔 베테랑 임동섭이 연속 3점 2방으로 불을 지폈다. 전반에만 3점슛 10개, 성공률 50%가 넘는 외곽포를 앞세워 51-40으로 앞섰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노 이정현이 27일 2025-2026시즌 프로농구 4강 PO 3차 LG전에서 드리블하고 있다. [사진=KBL] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

하이라이트는 3쿼터였다. 소노는 켐바오와 강지훈의 3점포, 이정현의 돌파를 앞세워 순식간에 점수 차를 벌렸다. 3쿼터 종료 2분여 전 이정현의 패스를 받은 강지훈이 스틸 이후 앨리웁 덩크를 꽂아 넣으며 74-55, 19점 차까지 달아났다. 3쿼터를 77-62로 마친 소노는 4쿼터에도 집중력을 유지했다. LG의 추격에 한 자릿수 차까지 좁혀지던 순간마다 이재도의 연속 3점슛, 이정현의 외곽포가 터졌다. 경기 종료 2분 40초 전 네이던 나이트의 2점슛이 들어갔을 때 승부는 사실상 끝났다.

정규리그 1위 LG는 주전 가드 양준석이 부상으로 빠진 가운데 경기 운영과 외곽 수비 모두에서 밀렸다. 야투 성공률은 43%(68/29)로 소노(52%, 65/34)에 크게 뒤졌고, 유기상이 3점 6개 포함 18점, 아셈 마레이가 19점 16리바운드로 분투했지만 경기 흐름을 되돌리진 못했다. 창단 첫 통합우승·2연패 도전은 단 3경기 만에 물거품됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 27일 2025-2026시즌 프로농구 4강 PO 3차 소노-LG전이 열린 고양체육관은 하늘색 물결과 함성이 가득했다. [사진=KBL] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

이날 고양체육관은 경기 전부터 만원 관중이 만든 하늘색 물결과 함성은 태풍처럼 코트를 덮었다. 손창환 감독은 구단주가 선물한 하늘색 넥타이를 매고 나와 "2연승을 의식하지 않는다. 오늘도 매 경기 쓰러질 각오로 뛴다. 우리는 잃을 것이 없다"며 각오를 다졌다. 파죽의 플레이오프 6연승을 달려온 소노는 안양 정관장-부산 KCC 맞대결 승자와 다음달 5일부터 챔피언결정전(7전 4승제)을 치른다.

psoq1337@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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