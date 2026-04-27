인천시, '어촌·수산업 발전 계획' 수립…유정복 "위기를 기회로 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 27일 수산업·어촌 발전계획 수립 연구용역 착수보고회를 가졌다.
- 기후 위기 대응과 어촌 고령화 등 환경 변화에 맞춘 실행 방안을 마련한다.
- 인천만 특성을 반영한 수산 모델 구축과 어업인 소득 증대를 추진한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 어촌지역과 수산업 발전을 위한 중장기 계획을 수립한다.
인천시는 27일 제3차 인천시 수산업·어촌 발전계획 수립 연구용역 착수보고회를 가졌다고 밝혔다.
수산업·어촌 발전 계획은 5년마다 수립하는 법정 계획으로 인천 수산정책의 이정표 역할을 하게 된다.
이번 용역에서는 기후 위기에 따른 수산자원 변화와 어촌 인구 감소 및 고령화, 스마트 수산 기술 도입 등 대내외적 환경 변화에 대응하는 구체적인 실행 방안을 마련하게 된다.
시는 용역을 통해 인천만의 지역 특성을 반영한 차별화된 수산 모델을 구축한다는 계획이다.
또 오는 7월 인천 행정체제 개편으로 인한 지역 어업인들의 불편을 최소화 하고 새로운 환경에서 연안 지역 수산행정의 효율성을 높이고 현장 중심의 정책을 마련하는 기회가 되도록 할 방침이다.
유정복 인천시장은 "인천 수산업이 직면한 위기를 기회로 바꾸는 중장기 계획을 마련해서 어업인 소득 증대와 풍요로운 어촌이 만들어지도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com