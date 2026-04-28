정부, 직업기초능력 → 직업공통능력 명칭 변경…AI 활용능력 등 추가

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10개 영역·34개 능력 체계는 7개 영역·21개 능력으로 개편

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 직업기초능력 체계 전반을 손질한다. 이름은 '직업공통능력'으로 변경하고, 인공지능(AI) 활용능력, 산업안전보건의식 등 미래 핵심 영역을 추가했다.

고용노동부는 직업기초능력 이름을 '직업공통능력'으로 바꾸고, 미래 핵심 역량을 포함한 7개 영역으로 전면 개편한다고 28일 밝혔다.

직업공통능력은 의사소통·수리능력·문제해결능력 등 직무에 상관없이 모든 직업인이 공통으로 갖춰야 할 핵심 역량이다. 직업능력은 크게 직무특화능력(NCS), 직업공통능력, 일반기초역량 세 분야로 구성되는데, 이 중 NCS와 직업공통능력은 실제 산업현장과 교육·훈련 분야에서 인적 자원 개발의 핵심 지표로 널리 활용되고 있다.

직업공통능력 개편 내용. 10개 영역 34개 하위능력으로 구성된 체계를 7개 영역 21개 하위능력으로 조정한다. [자료=고용노동부]

2003년 도입된 직업공통능력은 최근 그 중요성이 더욱 강조되고 있는데도 20여년간 개편이 이루어지지 않아 최신화가 시급하다는 현장의 지적이 이어져 왔다. 이에 정부는 현장 의견을 적극 수렴해 대대적인 체계 개편을 추진한다.

먼저 '직업기초능력'이라는 이름을 '직업공통능력'으로 바꾼다. 노동부는 "기존 명칭이 주는 기초학력 수준이라는 오해를 바로잡고, 모든 직업인이 갖추어야 할 범용적 핵심 역량임을 명확히 하기 위한 것"이라고 설명했다.

능력 체계는 기존의 10개 영역·34개 하위능력에서 7개 영역·21개 하위능력으로 재구조화한다. 노동시장 변화에 따라 활용도가 낮아진 항목은 폐지하고, AI 활용능력·디지털책임의식·산업안전보건의식 등 미래 핵심 영역을 신설했다.

정부는 개편된 제도에 맞춰 현장 중심의 학습 콘텐츠도 대대적으로 확충한다. 그간 학교·훈련기관·기업 등에서 요구해 온 실무 위주의 콘텐츠 수요를 반영, 교수자용 가이드와 학습자용 워크북을 연내 배포할 예정이다.

시간과 장소에 구애받지 않고 학습할 수 있는 동영상 강좌도 개발한다. 공개는 한국기술교육대학교 STEP 포털을 통해 이뤄진다.

편도인 노동부 직업능력정책국장은 "AI시대 기업이 원하는 인재는 급변하는 기술 환경에 유연하게 적응하고, 본질적인 문제를 끝까지 해결해 나가는 직업공통능력을 갖춘 사람"이라며 "이번 개편을 통해 마련된 표준 체계와 관련 콘텐츠를 신속히 보급해, 구직자들이 자신의 기본기를 탄탄히 다지고 실제 취업 현장에서 강력한 경쟁력을 가질 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com