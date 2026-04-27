최휘영 장관 "창작뮤지컬 라이선스 앞선 것, 뮤지컬 역사 처음…이 추세 이을 것"

"뮤지컬산업진흥법 가을 제정 추진"

문체부, 뮤지컬 예산 31억→244억 8배 증액

5월 하순 공연예술 바우처 40만 장 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 장관이 27일 문화예술정책자문위원회 연극·뮤지컬 분과 소분과 회의를 직접 주재하며 K-뮤지컬 육성 의지를 강하게 피력했다.

최 장관은 이날 회의에서 "244억으로 예산이 많이 늘어났다"면서 "필요한 사업들을 반영한 만큼 일회성이 아니라 내년에도 계속 펼쳐나갔으면 좋겠다"고 말했다. 2026년 뮤지컬 관련 예산은 전년 31억 원에서 244억 원으로 약 8배 늘었다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화예술정책자문위원회 뮤지컬 분과 제2차 회의에서 관련 분야 전문가들과 정책 방향에 대한 논의를 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.27 fineview@newspim.com

특히 최근 통계에 주목했다. 2025년 공연예술조사(2024년 기준)에서 창작 뮤지컬 판매액(2297억 원)이 라이선스 뮤지컬(2221억 원)을 처음으로 넘어선 것에 대해 "간발의 차지만 창작 뮤지컬이 앞서 나갔다는 것이 의미 있는 지표"라고 강조했다. 그는 "60년 뮤지컬 역사에서 처음 있는 일"이라며 "빠른 성장도 고무적이고, 이런 추세가 이어질 수 있으면 좋겠다"고 덧붙였다. 한국 뮤지컬 티켓 판매액은 4651억 원으로 세계 4대 시장 규모다.

시민 관람 지원도 예고했다. 최 장관은 "5월 하순 석가탄신일 연휴 즈음에 시작될 것 같다"며 "1인 최대 2매, 한 장당 1만 원 지원으로 뮤지컬·연극·클래식 등 공연예술 바우처 40만 장이 지원된다"고 밝혔다. 지역 문화회관에서도 혜택을 받을 수 있도록 하겠다고 했다.

제작 인프라 지원도 구체화했다. "창제작 공간 대관과 제작 지원을 마련했다"며 "제작 지원은 평균 10억 원이고, 대학로 등 4군데 무대 공간을 확보해 공연할 수 있도록 했다"고 설명했다. 창작 초연 극장 확보와 관련해서는 "창작뮤지컬은 결국 IP"라며 "초연 지원에 그치지 않고 그 다음도 지원해야 대작 IP가 나온다"고 강조했다. 독립영화 사례를 들며 "지원 이후에도 씨줄 날줄이 입체적으로 이뤄져야 한다"고 부연했다.

최 장관은 인력 양성에 대해서는 "경험이 쌓여야 한다"면서 "예비 인력 인턴십 프로그램이나 대구 뮤지컬페스티벌 연계 등에 예산을 지원하고, 상시 프로그램으로 기관화할지 논의 중"이라고 말했다. 융자·보증 등 금융 지원 확대에 대해서도 "예술 산업 융자·보증도 늘렸으니 도움이 됐으면 한다"고 밝혔다.

이날 회의에서는 업계의 숙원 과제도 재조명됐다. 참석 위원들은 '뮤지컬산업진흥법' 제정의 필요성을 재확인하고, 제작비 확보의 구조적 불안정성을 해소하기 위한 제도적 대안을 집중 논의했다. 대형 라이선스 작품 위주의 흥행 구조, 전문 인력 부족, 투자 리스크 관리 등 여전히 남은 현장 과제에 대한 실질적 정책 방향도 함께 모색했다.

최 장관은 업계가 요구하는 세액공제와 관련해서는 "세수 규모와 혜택 범위를 정교하게 따져봐야 한다"며 신중한 입장을 보였다. 뮤지컬산업진흥법 제정에 대해서는 "개정안이 가을에 추진될 것 같다"고 전망했다. 표준계약서 보완도 중요 과제로 언급하며 "문법이 바뀌었는데 하위법령도 따라가야 한다"고 했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 문화예술정책자문위원회 뮤지컬 분과 제2차 회의에서 관련 분야 전문가들과 정책 방향에 대한 논의를 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.27 fineview@newspim.com

최 장관은 마무리 발언에서 "꿈을 갖고 도전해야 하는데 예측이 안 되면 좋은 생태계가 아니다"라며 "단단한 생태계 조성이 필요하다"고 강조했다.

이 자리에는 한정석, 이종규, 이성훈, 고희경, 강병원, 조용신, 엄동열 등 창작·제작·협단체·학계를 대표하는 뮤지컬 전문가 7명이 참석해 현장 과제를 전달했다. 문화예술정책자문위원회는 지난해 11월 장관 직속으로 출범해 9개 분과로 운영되고 있다.

문체부는 창작 뮤지컬 전용 공간 대관 및 시범공연 지원을 확대해 창·제작자의 안정적인 제작 환경을 조성하는 한편,예술산업 융자 500억 원, 보증 237억 원 규모의 금융 지원 체계를 새롭게 편성했다.

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