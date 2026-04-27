《板门店宣言》8周年 李在明重申推进半岛和平

纽斯频通讯社首尔4月27日电 韩国总统李在明27日在《板门店宣言》发表8周年之际表示，韩国政府将坚定推进"半岛和平共存政策"，致力于恢复韩朝互信，推动半岛和平稳定进程。

资料图：韩国总统李在明。【图片=青瓦台提供】

《板门店宣言》8周年纪念活动当天在首尔国会议员会馆举行，李在明发表贺电。

李在明表示，为恢复韩朝信任、实现半岛和平，韩国政府将主动采取能够率先实施的相关措施，并期待朝方基于诚意作出积极回应。

韩国统一部今年2月公布"半岛和平共存政策"，提出推动韩朝和平共存制度化、构建共同发展基础以及实现无战争、无核化半岛等目标。政策同时提出尊重对方体制、不追求吸收式统一、不推动敌对行为等原则。

李在明在讲话中回顾称，8年前韩朝领导人通过《4·27板门店宣言》向世界展示半岛走向和平与繁荣的希望，曾令国际社会广泛关注。

他表示，当前半岛和平进程仍面临诸多挑战，韩朝关系陷入僵局，但在对立与分裂局面下推动和平仍是双方共同责任。

李在明强调，结束战争状态、建立持久和平机制、实现韩朝共存繁荣是《板门店宣言》的核心精神，也是半岛未来发展的必由之路。

他还指出，当前国际局势复杂多变，应防止中东地区紧张局势等外部不稳定因素外溢至半岛，努力营造让半岛居民远离战争忧虑的安全环境。

另外，《板门店宣言》由韩国时任总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩于2018年4月27日在板门店会晤后共同发表，内容涵盖改善韩朝关系、缓和军事紧张局势及推动半岛和平机制建设等，被视为韩朝关系缓和的重要成果之一。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社