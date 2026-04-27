카카오엔터, 웹툰사와 스페인어권 대형 불법 웹툰 사이트 폐쇄

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 카카오엔터테인먼트가 저작권해외진흥협회 소속 웹툰 회원사와 함께 스페인어권 대형 불법 웹툰 사이트 및 다수 연계 사이트들을 폐쇄했다고 27일 밝혔다.

이번에 폐쇄된 TuMangaOnline은 여러 불법 서비스 사이트들을 거느린 스페인어 기반의 대형 불법 웹사이트로 스페인 및 중남미 지역 스페인어 국가에서 대대적으로 불법 서비스를 운영해왔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 이번에 폐쇄된 스페인의 불법 사이트. [사진=카카오엔터테인먼트] 2026.04.27 alice09@newspim.com

웹툰 권리사들이 확인한 바에 따르면 이 사이트는 2025년 3월 한 달 동안 약 8600만 건의 방문 횟수를 기록했으며, 사이트 분석 전문 서비스 시밀러웹 기준으로 전 세계에서 327위, 스페인 내 87위, 멕시코 내 26위를 차지한 것으로 파악된다.

이는 가장 영향력 있는 스페인 일간지이자, 전 세계 스페인어권에서 가장 많이 읽히는 뉴스 매체 중 하나인 Elpais.com과 Elumundo.es와 비슷한 수준이다. 이에 추산해보면 해당 불법사이트로 인해 한국 콘텐츠 업계가 입은 피해액은 지난 몇 년간 수백억원 이상이 될 것으로 추산된다.

스페인 사법당국에 의해 이뤄진 이번 조치는 국내 웹툰 권리사들이 연합해 현지 법에 따라 대응을 진행하며 이룬 첫 성과라는 점에서 의미가 크다.

앞서 권리사들은 오랜 시간 조사를 바탕으로 스페인에 거주 중인 운영자들을 특정했다. 이 정보를 기반으로 저작권해외진흥협회(COA)가 해외 지식재산권(IP) 대응 전문기업 및 현지 법무법인, 현지 수사기관 및 사법당국과 적극 협력해 만든 뜻깊은 민관 협력 사례다.

스페인 경찰은 한국 권리사들 고소장이 접수된 후 심도 있는 수사로 충분한 증거물들을 확보했으며 법원에 압수수색 영장을 신청했다.

현지 법원은 혐의 사실을 확인하고 압수수색 영장을 발부했다. 현재 관련 불법 사이트들 폐쇄는 현지 수사기관에서 영장을 집행한 결과다. 이 사건은 스페인 현지에서 정식 형사재판이 개시될 예정이다.

저작권해외진흥협회는 문화체육관광부 지원을 받아 권리사를 대신해 해외에서 발생하는 콘텐츠 저작권 침해 대응에 나서고 있다.

한국저작권보호원, 미국영화협회(MPA) 및 산하 저작권 보호 조직인 ACE, 일본콘텐츠유통촉진기구(CODA) 등 국내외 유관 기관들과 협력을 통해 공동 대응 등 다양한 활동을 하고 있다.

저작권해외진흥협회 회장사를 맡고 있는 카카오엔터테인먼트는 업계 최초로 글로벌 불법유통 대응 조직을 설립하고 체계적인 글로벌 저작권 침해 대응 활동을 펼치고 있다.

또한 반기별로 불법유통 대응 백서를 발간해 업계에 불법유통 대응 전략을 공유하고 있다. 카카오엔터테인먼트는 협회를 중심으로 네이버웹툰, 레진엔터테인먼트, 리디, 키다리스튜디오, 투믹스, 탑코미디어 등 회원사와 글로벌 불법유통 문제를 해결하기 위해 적극 협력해 나갈 계획이다.

이호준 카카오엔터테인먼트 법무실장은 "카카오엔터테인먼트는 협회 회장사이자 IP 권리자로서 국내외 저작권 보호 목표를 달성하고 업계의 힘과 지혜를 모으기 위해 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 민간 주도의 국내외 저작권 침해 대응 노력을 강화해 나가는 한편 유기적인 민관 협업이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

alice09@newspim.com