천호성 예비후보, 1인 1예술·1체육 활성화 공약

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예술·스포츠 놀이터 조성과 학교 축제 활성화 추진

맞춤형 교육과정 개발과 예능 진로 지원 확대 구상

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 학생들의 삶의 질과 전인교육 강화를 위한 '1인 1예술·1체육 교육' 활성화 공약을 제시했다.

천 예비후보는 27일 예술과 스포츠 활동을 통해 학생들의 품성과 감성, 공동체성을 키우는 예체능 교육 활성화 방안을 발표했다.

천호성 전북교육감예비후보[사진=천호성 캠프]2026.04.27 gojongwin@newspim.com

공약의 핵심은 학생마다 예술과 스포츠 종목 하나씩 취미 활동을 육성하는 '1인 1예술·1체육 교육' 확대다. 단순 기능 교육을 넘어 놀고 즐기며 배우는 활동 중심 교육으로 운영해 삶의 풍요로움을 높이겠다는 구상이다.

이를 위해 '제대로 놀자'를 주제로 예술과 스포츠 놀이터를 조성하고 학생 생활체육과 학교 축제 활성화도 함께 추진할 계획이다. 건강한 놀이와 체험 중심 학교문화 조성을 통해 예체능 교육 기반을 강화하겠다는 설명이다.

초등 저학년과 저체력 학생 등을 위한 맞춤형 신체활동 프로그램 개발과 운영 지원도 포함됐다. 이를 통해 기초체력 완전 책임제를 실질화하고 예체능 교육의 새로운 교육과정 마련에도 나선다는 방침이다.

인문계고 학생 가운데 예술 분야 진로 희망자를 위한 '공립형 예능교육위탁학교' 설립 구상도 제시했다. 예술 분야 진로교육 기반을 확대해 학생 선택권과 진로 다양성을 넓히겠다는 구상이다.

천호성 예비후보는 "기초학력은 끝까지 책임지고 진짜 공부와 독서교육, 체육과 예술이 함께하는 학교교육 정착에 힘쓰겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com