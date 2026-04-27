HJ중공업, 1만TEU급 컨테이너선 2척 추가 수주

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유럽 선주사와 3,572억 원 수주 성과

총 4척 확보로 생산성 및 수익성 향상

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 유럽 선주사로부터 대형 친환경 컨테이너선을 추가 수주하며 수주 경쟁력을 강화하고 있다.

HJ중공업은 유럽 지역 선주사로부터 총 3572억 원 규모의 1만100TEU급 컨테이너선 2척을 수주했다고 27일 밝혔다.

HJ중공업이 건조한 동급 컨테이너선 [사진=HJ중공업] 2026.04.27

이번에 수주한 선박은 HJ중공업이 자체 개발한 7700~9000TEU급 친환경 컨테이너선을 기반으로 확장 설계한 모델로, 부산 영도조선소 도크에서 건조 가능한 최대급 제원을 갖췄다. 고효율 설계 기술을 적용해 갑판과 화물창 적재 공간을 확대했으며, 공정 효율성과 안전성을 고려한 최적화 설계가 특징이다.

해당 선박에는 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에 대응하기 위한 탈황설비(스크러버)가 장착되며, 항만 정박 시 엔진을 정지하고 육상 전력을 사용하는 육상전원공급장치(AMP)도 설치될 예정이다.

HJ중공업은 앞서 지난 2월에도 영도조선소에서 1만TEU급 이상의 대형 컨테이너선을 처음 수주한 바 있으며, 이번 계약을 포함해 총 4척의 1만100TEU급 컨테이너선 건조 물량을 확보하게 됐다. 이에 따라 동일 선종을 연속 건조하는 '반복건조 효과'를 통해 생산성과 수익성 향상이 기대된다.

또한 회사는 동일 선형 기반의 LNG 이중연료(LNG DF) 추진 모델 개발도 완료해 향후 친환경 연료 전환 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

유상철 대표는 "영도조선소에서 1만TEU급 이상 대형 컨테이너선 4척을 연속 건조할 수 있는 체계를 구축했다"며 "수익성 중심의 선별 수주와 고품질 선박의 적기 인도를 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

news2349@newspim.com