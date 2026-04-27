교육현장 비정상 관행 잡는다…교육부, '교육 분야 정상화' TF 첫 회의

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유·초·중등·대학 전문가 참여해 개선 과제 논의

상반기 추진과제 선정·6월까지 개선방안 마련

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 교육 현장의 비정상 관행을 바로잡기 위해 '교육 분야 정상화 추진 전담팀(TF)'을 가동한다.

교육부는 27일 정부세종청사에서 '교육 분야 정상화 추진 전담팀(TF)' 1차 회의를 개최한다고 밝혔다.

교육부 전경. [사진=교육부]

국민 주권 정부 기조에 따라 사회 전반에 뿌리내린 비정상적인 관행과 제도, 고착화된 불법‧편법 행위를 개선해 '기본이 바로 선 나라'를 구현하겠다는 취지다.

교육 분야 정상화 추진 전담팀은 최교진 장관을 팀장으로 유·초·중등 및 대학 현장 전문가와 교육부 실무 과장들로 구성됐다.

교육부는 1차 회의에 앞서 실무자 중심의 브레인스토밍을 통해 정상화 과제 후보군을 논의했다. 이날 회의에서는 이들 과제와 함께 TF 위원들이 현장에서 체감하는 개선 필요 과제를 놓고 자유로운 의견 교환을 진행할 계획이다.

교육부는 또 정책 수요자인 국민 의견을 직접 반영하기 위해 4월 17일부터 '교육 분야 정상화 과제 제안' 창구를 신설·운영 중이다. 교육부 누리집 내 전용 창구와 전자우편, 우편(세종특별자치시 갈매로 408 정부세종청사 14동 517호) 등을 통해 비정상 관행과 제도 개선 의견을 상시로 받고 TF 논의를 통해 개선 방안을 마련할 방침이다.

교육부는 이번 1차 회의에서 논의된 과제와 제안 창구를 통해 접수된 과제 가운데 일부를 2026년 상반기 교육 분야 정상화 추진 과제로 선정하고 6월까지 실질적인 개선 방안을 내놓을 계획이다.

선정된 과제는 관계 부처·교육청과의 협의, 제도 정비 등을 거쳐 현장에 단계적으로 적용될 전망이다.

최교진 교육부 장관은 "교육 분야의 공정성과 투명성을 강화하기 위해서는 비정상적인 관행과 제도를 과감하게 개선해야 한다"며 "교육 분야는 국민의 관심도가 높고 실질적으로 학생, 학부모, 교사 등 많은 이들에게 영향력을 크게 미친다. 교육 분야 정상화 추진 과정에 국민이 생각하는 문제의식이 잘 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com