民调：李在明施政好评率62.2% 较上周回落

纽斯频通讯社首尔4月27日电 韩国民调机构Realmeter 27日公布的最新调查结果显示，总统李在明施政好评率为62.2%，较前一周下降3.3个百分点；差评率为33.4%，较前一周上升3.4个百分点。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

李在明施政好评率在4月第三周达到65.5%，创其就任以来新高，本周出现回落。回答"不清楚"的受访者占4.4%。

分析认为，尽管韩国近期在外交和资本市场方面出现积极信号，包括与印度、越南领导人会晤以及韩国综合股价指数（KOSPI）创出新高，但受中东局势影响，高油价、高物价持续推高民生负担，对总统支持率形成压力。

在政党支持率方面，执政党共同民主党支持率为51.3%，较前一周上升0.8个百分点；最大在野党国民力量党为30.7%，下降0.7个百分点。两党支持率差距由前一周的19.1个百分点扩大至20.6个百分点。

此外，改革新党支持率为3.6%，祖国革新党为2.5%，进步党为1.3%；其他政党合计3.3%，无党派选民占7.2%。

Realmeter表示，随着韩国地方政府领导人选举临近，共同民主党近期持续展开民生议题活动，有助于巩固支持基础；国民力量党支持率下滑，则与党内地方选举提名矛盾及外交议题争议有关。

此次总统施政好评率调查于20日至24日进行，面向全国18岁以上选民2509人，采用无线自动应答方式实施，误差范围为95%置信水平下±2.0个百分点，应答率为5.4%。

政党支持率调查于23日至24日进行，调查对象为全国18岁以上选民1006人，误差范围为95%置信水平下±3.1个百分点，应答率为4.3%。

详细内容可在韩国中央选举舆论调查审议委员会官网查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社