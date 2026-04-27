"고유가 피해지원금, '서울사랑상품권' 신청하면 48만 가맹점 사용 가능"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 27일 고유가 피해지원금을 서울사랑상품권으로 신청하면 48만 가맹점에서 사용 가능하다.
- 가맹점 수수료는 0원이고 기존 상품권과 합산결제도 가능하다.
- 온라인 배달앱 등에서 간편 결제되며 8월 31일까지 연매출 30억 원 이하 가맹점에서 쓸 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 '고유가 피해지원금'을 서울사랑상품권으로 신청하면 서울 시내 약 48만 가맹점과 '서울배달+땡겨요' 등 온·오프라인에서 폭넓게 사용할 수 있고, 기존 보유한 상품권과 합산결제도 가능하다고 27일 밝혔다. 신청은 이날 오전 9시부터 서울페이플러스 앱에서 할 수 있다.
서울사랑상품권으로 지원금을 신청·사용할 경우, 가맹점 결제수수료는 '0원'이다. 신용·체크카드 결제 시 매출 규모에 따라 0.15%에서 1.15%의 수수료를 부담해야 하는 것과 달리, 수수료 부담이 없어 고유가로 어려움을 겪는 소상공인의 수익 개선에 직접적인 도움이 된다.
지원금은 개인이 보유하고 있거나 향후 할인 구매할 상품권과 결합해 사용하는 '합산결제'가 가능하다. 5월 가정의 달을 맞아 광역·자치구 상품권 발행이 예정된 만큼, 지원금 이상의 실질적인 구매력을 확보할 수 있게 된다.
사용 편의성도 신용카드 못지않은 수준이다. 서울 시내 약 48만 개소에 달하는 가맹점 결제망을 구축했으며, 별도의 QR 키트가 없는 매장에서도 '서울페이플러스' 앱의 바코드 결제나 안드로이드 스마트폰의 '터치결제' 기능을 이용하면 실물 카드와 유사한 방식으로 간편하게 결제할 수 있다.
오프라인 매장뿐만 아니라 온라인 사용처도 마련됐다. 서울시 공공배달앱 '서울배달+땡겨요'에서 결제 수단으로 상품권을 선택할 수 있으며, 우체국쇼핑 내 소상공인 전용관 'e서울사랑샵'에서도 사용이 가능하다.
시는 시민들이 상품권 사용처를 쉽게 확인할 수 있도록 가맹점 안내도 강화한다. 지원금 사용이 가능한 매장에는 전용 스티커를 부착해 알리고, 서울페이플러스 앱 내 '가맹점 찾기' 기능을 통해 주변 사용 가능 매장을 쉽게 확인할 수 있다.
지원금은 행정안전부 지침에 따라 2026년 8월 31일까지 서울 소재 연매출 30억 원 이하 가맹점에서 사용 가능하고, 기한 내 사용하지 못한 잔액은 자동 회수된다. 서울사랑상품권으로 지급된 지원금은 기존 상품권과 달리 '선물하기' 기능은 제한된다고 시는 덧붙였다.
이해선 민생노동국장은 "서울사랑상품권으로 고유가 피해지원금을 사용하면 시민은 서울 시내 48만 가맹점에서 편리하게 결제할 수 있고, 소상공인은 수수료 부담을 덜 수 있다"며 "많은 시민이 서울사랑삼품권으로 지원금을 신청하고, 지역 내 소비로 이어지는 선순환에 동참해 주시길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com