경기도 '경기 극저신용대출 2.0' 2차 접수 내달 6일부터 시작

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"어려운 도민들이 소외되지 않도록 더욱 촘촘한 금융안전망 구축"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 다음 달 6일 오전 9시부터 금융취약계층의 생활 안정을 지원하는 '경기 극저신용대출 2.0' 2차 접수를 시작한다고 27일 밝혔다.

경기도가 오는 5월 6일 오전 9시부터 금융취약계층의 생활 안정을 지원하는 '경기 극저신용대출 2.0' 2차 접수를 시작한다. [사진=경기도]

도에 따르면 2차부터는 온라인 신청을 어려워하는 디지털 취약계층을 위해 전화 예약도 받는다. 전용 콜센터로 전화번호를 남기면 상담원이 회신전화서비스(콜백)를 할 예정으로 거동이 불편한 분들에게는 방문 신청도 지원한다.

지원 대상은 신청일 기준 경기도에 1년 이상 계속 거주 중인 19세 이상 도민 중 신용평점이 하위 10% 이하(KCB 675점, NICE 724점 이하)인 사람이다.

기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족은 신용평점 하위 20%까지 신청할 수 있다. 대출 금액은 심사를 거쳐 1인당 최소 50만 원에서 최대 200만 원까지이며 연 1%의 초저금리로 최장 10년 동안 상환할 수 있어 상환 부담을 최소화했다. 2차 접수의 대출 규모는 34억 4000만 원이다.

대출 심사시 ▲재외국민·외국인·해외체류자▲2020년~2022년 경기 극저신용대출 대출금을 모두 완제하지 않은 경우▲장기연체 중인 경우(대출·카드 연체 등)▲금융질서문란정보나 법원 판결 채무불이행 등록된 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

이번 2차 접수의 핵심은 더 많은 도민이 편리하게 신청할 수 있도록 문턱을 낮추고 접근성을 강화한 점이다. 기존 방식대로 일반 도민은 '경기민원24' 누리집을 통해 온라인으로 간편하게 신청할 수 있다.

온라인 신청이 익숙하지 않은 디지털 취약계층을 위해 전화 예약 방식도 도입했다. 전용 콜센터로 예약 후 경기도 서민금융복지지원센터나 주소지 행정복지센터를 방문해 현장 접수 지원을 받을 수 있다. 아울러 거동이 불편한 중증 장애인이나 질병 보유자는 콜센터 전화 예약 시 방문접수('찾아가는 극저신용대출 2.0') 지원을 요청하면 주소지 행정복지센터에서 해당자를 방문해 신청서 접수를 지원한다.

전화 예약과 온라인 신청은 별개로 진행될 예정이어서 중복 신청할 수 없으며 온라인 접수가 마감되더라도 전화 예약자는 회신전화서비스를 통해 일정 인원까지는 신청할 수 있다.

앞서 지난 2월 실시한 1차 접수에서 접수 시작 30분 만에 신청이 조기 마감될 정도로 도민들의 수요가 확인된 바 있다. 1차 접수 당시 대출 실행자 1618명(20억 6000만 원 규모) 가운데 75.2%가 '생활비 용도'로 대출을 신청한 사실은 신용도가 낮아 제도권 금융을 이용하기 어려운 도민들이 처한 절박한 상황을 고스란히 보여준다.

대출 신청자는 의무적으로 재무 진단과 컨설팅을 받아야 하며 대출 이후에도 경기도 서민금융복지지원센터를 통해 고용 및 복지 서비스 연계 등 복합적인 지원을 받게 된다.

사업에 대한 자세한 사항은 경기도 또는 경기복지재단 누리집 안내문을 참고하거나 120경기도콜센터(국번없이 120번)로 문의하면 된다.

김진효 경기도 복지정책과장은 "이번 2차 사업은 온라인 신청이 어려운 도민도 이용할 수 있도록 접수 방식을 개선한 것"이라며 "경제적으로 어려운 도민들이 소외되지 않도록 더욱 촘촘한 금융안전망을 구축하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com