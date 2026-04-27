유어즈, 데뷔 싱글 '오렌지 레코드' 콘셉트 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 신인 보이그룹 유어즈가 27일 데뷔 싱글 콘셉트 포토를 공개했다.
- 25일부터 27일까지 SNS로 '오렌지 레코드' 포토를 추가 공개했다.
- 5월 7일 오후 6시 음원 사이트 통해 싱글을 발매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 신인 보이그룹 유어즈(YUHZ)가 데뷔 싱글의 콘셉트 포토를 공개했다.
유어즈는 지난 25일부터 27일까지 사흘간 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 첫 번째 싱글 앨범 '오렌지 레코드(Orange Record)'의 콘셉트 포토를 추가 공개했다.
포토 속 유어즈는 부드러운 햇살 아래 화사한 비주얼로 시선을 사로잡는다. 또 다른 컷에서는 앨범명을 연상시키는 키워드인 '오렌지 러시(Orange Rush)'라고 쓰인 벽 앞에 서서 데님 패션으로 자유로운 에너지를 드러내고 있다.
'오렌지 레코드'는 설렘과 호기심이 교차하는 청춘의 순간을 솔직하게 그려낸 싱글로, 유어즈의 시작을 알리는 역할을 할 전망이다.
특히 콘셉트 포토에도 다양하게 나타난 '오렌지'를 통해 기대와 호기심을 생생하게 담았다
유어즈는 '유어 헤르츠(Your Hertz)'의 약자로, 세상에 흩어진 다양한 감정과 파동을 하나의 음악으로 모아 너와 나를 연결하겠다는 의미를 품은 팀명이다. 그 첫 번째 주파수가 될 이번 앨범이 기대를 모은다.
유어즈의 첫 번째 싱글 '오렌지 레코드'는 오는 5월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com