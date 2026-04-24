최교진 교육부 장관, '마음동행 함께달려' 행사 참석

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관이 25일 세종호수·중앙공원 행사에 참석한다.
- 교육공동체 협력 문화를 확산하고 정책 체험관을 둘러본다.
- 학생 마음건강·진로 프로그램 체험하며 협력 중요성을 강조한다.
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"아이들 건강한 성장 위해 협력 필수"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최교진 교육부 장관은 오는 25일 세종호수·중앙공원에서 열린 '마음동행 함께달려' 행사에 참석해 교육공동체 협력 문화 확산에 나선다.
이번 행사는 '학생의 건강한 성장 지원을 위해 교육공동체가 동행한다'는 메시지를 바탕으로 학교 구성원 간 원활한 소통과 상호 이해를 통해 신뢰와 존중의 학교 문화를 조성하기 위해 마련된다.
최 장관은 행사 현장에서 학생·교사·학부모 등 교육 3주체와 함께 도시축제마당에 설치된 정책 홍보·체험관을 둘러보고 공원 산책로를 걸으며 학생 마음건강, 진로체험, 직업교육 등 다양한 프로그램을 체험한다.
특히 학생의 정서적 안정과 진로 탐색을 지원하는 프로그램을 중심으로 교육공동체 간 협력의 중요성을 강조하는 데 주력할 방침이다.
최교진 장관은 "우리 아이들이 건강하게 성장하기 위해서는 교육공동체의 협력과 지지가 무엇보다도 중요하다"라며 "교육부는 우리 아이들이 어디서나 즐겁게 뛰어놀고 행복한 미래를 꿈꿀 수 있도록 교육공동체 간에 상호 존중하고 협력할 수 있는 문화를 만들기 위해 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.
hyeng0@newspim.com