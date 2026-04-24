대주전자재료, 북미 우주항공기업 위성 배터리 핵심소재 공급사 선정

실리콘 음극재로 차세대 위성 전력망 주도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 첨단 소재 전문기업 대주전자재료가 북미 우주항공 선도기업의 차세대 저궤도 위성용 고에너지밀도 배터리 개발 프로젝트에서 핵심 소재 공급사로 선정돼 실리콘 음극재 샘플 공급 및 공동 평가에 착수했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 파트너십은 대주전자재료의 기술력이 지상을 넘어 우주라는 극한 환경에서도 표준이 되었음을 의미한다. 대주전자재료는 태양전지 페이스트에 이어 우주 데이터센터용 배터리에 필요한 실리콘 음극재까지 공급하며 차세대 위성 전력망을 주도하게 됐다.

특히 실리콘 음극재는 기존 흑연 대비 10배 높은 에너지 용량을 갖춰 배터리의 경박단소화를 실현할 유일한 솔루션으로 꼽힌다. 우주 산업에서 위성의 무게는 막대한 발사 비용과 직결되는데, 배터리 무게를 줄여 확보한 여유 공간에 최신 AI(인공지능) 반도체나 고성능 통신 장비를 추가로 탑재할 수 있다는 점에서 대주전자재료의 첨단 소재 기술력이 차세대 위성의 경쟁력을 높이는 중요한 열쇠가 될 전망이다.

[로고=대주전자재료]

또한 해당 파트너사는 차세대 원통형 배터리의 에너지 밀도를 극대화하기 위해 대주전자재료의 실리콘 음극재를 핵심 소재로 지목했다. 현재 10%대 수준을 넘어 최대 25%에 달하는 고함량 실리콘 적용까지 폭넓게 검토 중인 것으로 알려졌으며, 이는 부피 팽창 문제를 완벽하게 제어하는 대주전자재료만의 독보적인 기술력이 있었기에 가능했다. 이를 통해 대주전자재료는 전기차 시장에서의 성공 신화를 우주항공 분야로 확장하며, 극심한 온도 변화와 잦은 충·방전이 반복되는 가혹한 우주 환경에서도 변함없는 안정성과 고성능을 증명할 것으로 기대된다.

아울러 대주전자재료는 이번 실리콘 음극재뿐만 아니라 위성의 주 전력원인 태양광 발전용 전극 페이스트 소재 분야에서도 해당 기업과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 위성의 에너지를 생산하고 저장하는 전력 시스템 전반에 걸쳐 핵심 역할을 수행하며, 단순 부품 공급사를 넘어 위성 전력 솔루션의 토탈 프로바이더로 자리매김하고 있다. 글로벌 공급망이 탈중국 중심으로 재편되는 흐름 속에서 기술력과 양산 능력을 모두 갖춘 대주전자재료는 지상을 넘어 우주 시대를 여는 글로벌 첨단 소재 기업으로서 그 전략적 가치를 더욱 높여갈 것으로 보인다.

대주전자재료 관계자는 "전기차 시장에서 검증된 당사의 독보적인 실리콘 음극재 기술력이 가혹한 환경과 엄격한 기준을 요구하는 우주항공 분야에서도 그 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 차세대 위성 전력 시스템에 최적화된 고성능 소재를 안정적으로 공급해 글로벌 우주시대를 이끄는 핵심 파트너로 확고히 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

한편 대주전자재료는 우주항공 분야에서 태양전지 페이스트와 실리콘 음극재를 모두 공급하며 차세대 위성 전력망의 핵심 파트너로 부상하고 있다.

nylee54@newspim.com