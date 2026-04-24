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대주전자재료, 북미 우주항공기업 위성 배터리 핵심소재 공급사 선정

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AI 핵심 요약

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  • 대주전자재료가 24일 북미 우주항공 기업의 저궤도 위성 배터리 프로젝트에서 핵심 소재 공급사로 선정했다.
  • 실리콘 음극재 샘플 공급과 공동 평가에 착수하며 우주 전력망 주도를 시작했다.
  • 실리콘 음극재는 에너지 용량 10배로 배터리 경박단소화와 위성 경쟁력 강화를 실현한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실리콘 음극재로 차세대 위성 전력망 주도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 첨단 소재 전문기업 대주전자재료가 북미 우주항공 선도기업의 차세대 저궤도 위성용 고에너지밀도 배터리 개발 프로젝트에서 핵심 소재 공급사로 선정돼 실리콘 음극재 샘플 공급 및 공동 평가에 착수했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 파트너십은 대주전자재료의 기술력이 지상을 넘어 우주라는 극한 환경에서도 표준이 되었음을 의미한다. 대주전자재료는 태양전지 페이스트에 이어 우주 데이터센터용 배터리에 필요한 실리콘 음극재까지 공급하며 차세대 위성 전력망을 주도하게 됐다.

특히 실리콘 음극재는 기존 흑연 대비 10배 높은 에너지 용량을 갖춰 배터리의 경박단소화를 실현할 유일한 솔루션으로 꼽힌다. 우주 산업에서 위성의 무게는 막대한 발사 비용과 직결되는데, 배터리 무게를 줄여 확보한 여유 공간에 최신 AI(인공지능) 반도체나 고성능 통신 장비를 추가로 탑재할 수 있다는 점에서 대주전자재료의 첨단 소재 기술력이 차세대 위성의 경쟁력을 높이는 중요한 열쇠가 될 전망이다.

[로고=대주전자재료]

또한 해당 파트너사는 차세대 원통형 배터리의 에너지 밀도를 극대화하기 위해 대주전자재료의 실리콘 음극재를 핵심 소재로 지목했다. 현재 10%대 수준을 넘어 최대 25%에 달하는 고함량 실리콘 적용까지 폭넓게 검토 중인 것으로 알려졌으며, 이는 부피 팽창 문제를 완벽하게 제어하는 대주전자재료만의 독보적인 기술력이 있었기에 가능했다. 이를 통해 대주전자재료는 전기차 시장에서의 성공 신화를 우주항공 분야로 확장하며, 극심한 온도 변화와 잦은 충·방전이 반복되는 가혹한 우주 환경에서도 변함없는 안정성과 고성능을 증명할 것으로 기대된다.

아울러 대주전자재료는 이번 실리콘 음극재뿐만 아니라 위성의 주 전력원인 태양광 발전용 전극 페이스트 소재 분야에서도 해당 기업과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 위성의 에너지를 생산하고 저장하는 전력 시스템 전반에 걸쳐 핵심 역할을 수행하며, 단순 부품 공급사를 넘어 위성 전력 솔루션의 토탈 프로바이더로 자리매김하고 있다. 글로벌 공급망이 탈중국 중심으로 재편되는 흐름 속에서 기술력과 양산 능력을 모두 갖춘 대주전자재료는 지상을 넘어 우주 시대를 여는 글로벌 첨단 소재 기업으로서 그 전략적 가치를 더욱 높여갈 것으로 보인다.

대주전자재료 관계자는 "전기차 시장에서 검증된 당사의 독보적인 실리콘 음극재 기술력이 가혹한 환경과 엄격한 기준을 요구하는 우주항공 분야에서도 그 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 차세대 위성 전력 시스템에 최적화된 고성능 소재를 안정적으로 공급해 글로벌 우주시대를 이끄는 핵심 파트너로 확고히 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

한편 대주전자재료는 우주항공 분야에서 태양전지 페이스트와 실리콘 음극재를 모두 공급하며 차세대 위성 전력망의 핵심 파트너로 부상하고 있다.

nylee54@newspim.com

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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