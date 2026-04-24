산청군, 농식품부 농촌용수개발사업 선정…시설 확충 240억 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군이 24일 신등·신안지구를 농촌용수개발사업 신규 대상지로 선정됐다고 밝혔다.
- 가뭄 대응과 다양한 작물 재배를 목표로 240억 원 투입해 용수 기반시설을 확충한다.
- 2024년 1단계 사업 후 농식품부에 신청해 농가 소득 증대 효과를 기대한다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 농림축산식품부의 농촌용수개발사업에 신등·신안지구가 신규 대상지로 선정됐다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 기후변화에 따른 가뭄 대응력을 높이고 벼 중심 농업에서 벗어나 다양한 작물 재배가 가능한 영농 환경 조성을 목표로 추진된다. 특히 시설원예작물 재배 기반을 확대해 농업 구조 전환을 유도하는 데 초점이 맞춰졌다.
신등·신안지구에는 총 240억 원을 투입해 송수관로 등 안정적인 용수 공급을 위한 기반시설을 확충할 계획이다. 사업이 완료되면 고소득 작물 재배 여건이 개선돼 농가 소득 증대 효과가 기대된다.
앞서 군은 2024년 지하수 고갈과 수질오염으로 어려움을 겪는 신등면·신안면 일대에 자체 예산 96억 원을 투입해 1단계 사업을 추진해 왔다.
이후 기본계획 수립 과정에서 추가 재원 240억 원이 필요한 것으로 나타나 올해 초 농식품부 사업에 신규 지구 지정을 신청했다.
군 관계자는 "이번 사업은 단순한 기반시설 확충을 넘어 기후 위기에 대응하는 농업 경쟁력 확보의 전환점"이라며 "사업을 차질 없이 추진해 농업인이 체감할 수 있는 성과를 내겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com