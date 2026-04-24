대전시, 국방·우주 스타트업 스케일업에 20억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 24일 국방 우주 스타트업 스케일업 지원사업에 선정돼 20억 원을 확보했다.
- 대전테크노파크가 주관하며 국방·우주 스타트업 20개사를 선정해 3D프린팅 전주기 지원을 한다.
- 제품화 기간 단축과 첨단 제조 생태계 조성 및 시장 진입장벽 완화를 기대한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 국방 우주 스타트업 스케일업에 박차를 가한다.
대전시는 중소벤처기업부에서 주관하고 창업진흥원에서 전담하는 '2026년도 지역 첨단제조 스타트업 스케일업 지원사업'에 최종 선정돼 총 20억 원(국비 14억 원 포함)을 확보했다고 24일 밝혔다.
'첨단제조 스타트업 스케일업 지원사업'은 제조 스타트업이 한 단계 성장할 수 있도록 시제품 제작을 넘어 시험·인증, 투자 연계, 시장 진입까지 이어질 수 있도록 지원하는 사업이다.
이번 사업은 대전테크노파크가 주관한다. 지역 내 국방·우주 분야 스타트업 20개 사를 선정하고 3D프린팅 기술을 활용해 ▲제품 고도화 ▲시제품 및 파일럿 제작 ▲기술 지도 ▲시험·평가·인증 ▲투자 연계 등 전주기 지원 프로그램을 제공할 계획이다.
시는 이를 통해 ▲스타트업 제품화 기간 단축 ▲지역 내 첨단 제조 산업 생태계 조성 ▲국방·우주 산업 스타트업 초기 시장 진입장벽 완화 등의 성과를 기대하고 있다.
김우연 대전테크노파크 원장은 "본원에 구축된 글로벌 수준의 3D프린팅 인프라를 활용해 국방·우주 스타트업이 기술개발을 넘어 실제 제품 생산과 시장 진입까지 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
nn0416@newspim.com