대한항공, 에어버스에 A320 날개부품 5000대 납품

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 24일 A320 샤크렛 누적 5000대 납품을 발표했다.
- 23일 부산 테크센터에서 에어버스 CPO 등과 기념식을 열었다.
- 유종석 부사장은 글로벌 파트너 역량을 강조하며 사업 지속 의지를 밝혔다.
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유종석 부사장 "글로벌 핵심 파트너 역량 입증"
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공이 A320 시리즈 항공기의 핵심 날개 부품 제작 사업에서 안정적인 공급 역량을 입증하며 양산 실적을 경신했다. 2012년 첫 생산 이후 독자적인 자동화 생산 라인을 기반으로 대량 납품 체계를 유지해 온 결과다.
대한항공은 에어버스 320 시리즈 항공기의 핵심 날개 부품인 '샤크렛(Sharklet)' 납품량이 누적 5000대를 기록했다고 24일 밝혔다.
이를 기념해 전날 오후 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 유종석 대한항공 부사장과 브누아 슐츠 에어버스 최고 조달 책임자(CPO) 등이 참석한 가운데 기념식을 가졌다.
이날 행사에 참석한 관계자들은 대한항공 테크센터 내 항공기 구조물 제작 및 정비 시설을 시찰하며 생산 공정을 확인했다. 본 행사에서는 에어버스를 포함한 협력업체 15곳에 기념 오브제를 전달했으며, 공정 개선 등에 기여한 직원들을 대상으로 표창 수여식이 진행됐다.
유종석 부사장은 축사를 통해 "오늘의 5,000호기는 대한항공이 글로벌 항공우주 산업의 파트너로서 역량을 입증한 상징"이라며 "앞으로도 품질과 신뢰를 바탕으로 항공우주 사업을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
샤크렛은 A320 항공기 날개 끝에 부착해 연료 효율을 높이고 이산화탄소 배출을 줄이는 L자형 날개 구조물이다. 대한항공은 2010년 국제 입찰에서 일본과 유럽 기업들을 제치고 제작사로 선정됐으며 2012년 7월 첫 호기를 생산했다. 현재 월 50대 이상의 생산 능력을 갖춘 오토 무빙 라인 시설을 운영 중이다.
aykim@newspim.com