넵튠, 인도 현지 법인 설립…애드테크 글로벌 확장 본격화

AI 핵심 요약beta
- 넵튠이 24일 인도 델리에 크래프톤 애드 플랫폼 인디아 법인을 설립했다.
- 강율빈 대표가 인도 법인 대표를 맡고 김종혁 VP가 등기임원으로 선임됐다.
- 크래프톤 BGMI 트래픽 활용해 애드테크 사업 글로벌 확장과 시너지를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 애드테크 플랫폼 기업 넵튠이 인도에 현지 법인을 설립하고 글로벌 애드테크 사업 확장에 나선다.
24일 넵튠은 인도 델리에 현지 법인 '크래프톤 애드 플랫폼 인디아(KRAFTON Ad Platform India)' 설립을 완료했다고 밝혔다. 이번 법인 설립은 넵튠이 수립한 3대 전략 신사업 중 하나인 애드테크 플랫폼 사업의 글로벌 확장을 위한 것이다.
인도 법인 대표이사는 강율빈 대표가 직접 맡는다. 상주 등기임원으로는 크래프톤 인도 법인의 김종혁 VP(전략 및 e스포츠 총괄)가 선임됐다.
넵튠이 인도를 첫 글로벌 거점으로 선택한 배경에는 모회사 크래프톤의 트래픽이 있다. 인도 대표 모바일 게임 '배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)'는 누적 가입자 2억6000만명, 일일 활성 이용자수(DAU) 900만명을 보유하고 있다. 넵튠은 BGMI 외에도 크래프톤과 연계된 외부 프리미엄 매체를 기반으로 광고 인벤토리를 확보할 계획이다.
넵튠은 인도 법인을 거점으로 애드테크 플랫폼 사업을 확장하는 한편 크래프톤과 공동으로 진행 중인 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 사업과의 시너지도 추진한다. 크래프톤 현지 인프라와 연계된 프리미엄 매체 데이터와 게임 퍼블리싱 사업 데이터를 결합해 애드테크 플랫폼 내재화 및 선순환 구조를 완성하겠다는 방침이다.
한편 센서타워 집계 기준 지난 2024년 인도 게이머 수는 약 5억9000만명에 달하며 이 중 90% 이상이 모바일 기기로 게임을 즐기고 있다. 다운로드 수도 150억건을 웃돈다.
강율빈 넵튠 대표는 "앱·게임 시장에서 유저 획득(UA) 비용이 빠르게 증가하는 상황에서 애드테크 플랫폼을 내재화한 기업의 경쟁력은 앞으로 더욱 부각될 것"이라며 "인도를 시작으로 글로벌 시장에서 데이터 기반의 통합 애드테크 플랫폼을 구축하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com