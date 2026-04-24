두나무, K-POP 스타 20명과 '인기가요 끝나고! UP코노' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 24일 SBS 인기가요 제작진과 손잡고 웹 콘텐츠 UP코노를 공개한다.
- 인기가요 아티스트 20팀이 코인 노래방 콘셉트 공간에서 매력 선보인다.
- 23일 첫 방송 후 매주 목요일 유튜브 동시 공개하고 앱 팬 투표 진행한다.
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SBS 인기가요 무대 마친 아티스트들이 코노 방문 웹 예능 콘텐
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 SBS 인기가요 제작진과 손잡고 웹 콘텐츠 '인기가요 끝나고! UP코노'(이하 UP코노)를 제작해 공개한다고 24일 밝혔다.
'UP코노'는 SBS 인기가요 무대를 마친 아티스트들이 업비트 로고 등으로 꾸며진 특별한 '코인 노래방(코노)' 콘셉트의 공간에 방문해 다양한 매력을 보여주는 웹 예능 콘텐츠다. 음악과 토크쇼가 결합된 포맷으로 시청자들을 찾아간다.
'UP코노'에는 앤팀(&TEAM), 베이비돈크라이, 킥플립(KickFlip), 알파드라이브원, 베이비몬스터, 앤더블, 보이넥스트도어 등 국내외 팬덤을 이끌고 있는 인기 K-POP 스타 20팀이 대거 출연한다. 한 팀당 매주 한 회씩 2주에 걸쳐 총 2편의 에피소드를 선보이며, 총 40회차의 릴레이를 이어간다.
출연진들은 본인들의 곡은 물론 평소 부르고 싶었던 타 가수의 곡 등회차당 2~3곡을 선보인다. 방송 무대 위에서는 볼 수 없었던 아티스트들의 편안하고 색다른 매력을 만나볼 수 있다. 'UP코노'는 23일 첫 방송을 시작으로 매주 목요일 SBS 인기가요 공식 유튜브 채널과 업비트 유튜브 채널을 통해 동시 공개된다.
업비트는 시청자들이 직접 참여할 수 있도록 업비트 앱 내 연계 이벤트도 마련했다. 업비트 앱을 통해 '내 아티스트가 불러줬으면 하는 수록곡'을 주제로 한 팬 투표를 진행할 예정이다.
업비트 관계자는 "글로벌 대중문화인 K-POP을 통해 사용자들에게 업비트의 브랜드 경험을 더욱 친숙하고 즐겁게 확장하고자 SBS 인기가요와 협업해 이번 콘텐츠를 제작하게 되됐다"며 "앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와의 결합을 통해 업비트만의 차별화된 브랜드 가치를 전달하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com