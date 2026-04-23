동해시의회 임시회 폐회...안건 13건 원안가결·1건 수정가결

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회는 23일 제360회 임시회 제2차 본회의를 열어 14건의 안건을 처리하고 임시회 일정을 마무리했다.

동해시의회 임시회.[사진=동해시의회] 2026.04.23 onemoregive@newspim.com

본회의에서는 제1차 본회의에서 논의된 ▲동해시의회 의원 공무국외출장 등에 관한 조례 일부개정조례안 ▲국공립어린이집(2개소) 민간위탁 동의안 등 13건이 원안가결됐다. 또 ▲동해시 관광지 입장료 및 시설사용료 징수 조례 일부개정조례안은 시민들의 해석상 오해를 방지하기 위해 내용 일부를 수정하여 수정가결됐다.

민귀희 의장은 최근 고유가로 인해 민생 문제가 심각하다고 언급하며 "시민들이 일상에서 즉각적으로 체감할 수 있는 선제적이고 실효성 있는 민생 안정 대책 마련에 모든 역량을 집중해 달라"고 강조했다.

아울러 다가오는 지방선거와 관련해서는 "공직생활의 바탕에는 흔들림 없는 행정서비스 제공과 엄정한 정치적 중립이 있음을 명심하고, 본연의 임무에 매진해 시정의 중심을 잡아달라"고 덧붙였다.

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