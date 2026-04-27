(월요일·음력 3월11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월27일(월요일·음력 3월11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 옛 생각에 마음이 조이겠다.
72년생 : 원하는 바를 모두 갖겠다.
84년생 : 버려야 할 순간이 다가오고 있겠다.
96년생 : 돈 타령 부르며 춤을 추겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 거래하지 않는 것이 좋겠다.
73년생 : 원하는 바를 이루겠다.
85년생 : 생각한 대로 일이 성공하겠다.
97년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 욕심으로 탈이 생기겠다.
74년생 : 반전의 기회가 찾아오겠다.
86년생 : 벌이지 않는 것이 좋겠다.
98년생 : 비용이 많은 드는 일을 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 남는 것이 없는 장사이겠다.
75년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
87년생 : 다시 만나야 할 운명의 인연이겠다.
99년생 : 돈 들어올 일만 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 기회이니 잡는 것이 좋겠다.
76년생 : 증여받을 일이 생기겠다.
88년생 : 그리움의 꿈이 현실로 나타나겠다.
00년생 : 이화일지 춘우 사랑을 나누겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 굉장히 난폭한 일을 만나겠다.
77년생 : 굉장하게 좋은 일이 생기겠다.
89년생 : 생각보다 어려운 일을 만나겠다.
01년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
78년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
90년생 : 자기 생각대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
02년생 : 별들의 사랑 눈물을 보며 노래하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
79년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 즐거운 일이 연이어 생기겠다.
03년생 : 달려가고 싶은 마음을 버려야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 손해 볼 일이 생기겠다.
80년생 : 떠난 사람이 다시 돌아오겠다.
92년생 : 다시 시작하면 좋은 결과로 이어지겠다.
04년생 : 나의 사람을 만나 새로운 시작을 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 홍보가 박을 타는 것과 같은 복이 오겠다.
81년생 : 말과 행동을 조심해야 하겠다.
93년생 : 주변의 도움이 매우 크겠다.
05년생 : 사랑하는 마음을 표현해야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 작은 포기는 큰 잃음으로 나타나겠다.
82년생 : 꼼꼼하게 챙겨보는 것이 좋겠다.
94년생 : 앞만 보고 달려가는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 다시없는 기회를 맞이하겠다.
83년생 : 돈 나갈 일이 많이 생기겠다.
95년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.