경기도교육청북부연수원, 퇴직 예정 교원 '인생 2막' 설계 돕는다

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정년퇴직 앞둔 교원 80명 대상 생애설계 역량강화 연수 성료

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청북부연수원이 평생을 교육 현장에 헌신하고 정년퇴직을 앞둔 교원들을 위해 안정적인 노후 준비를 돕는 특별한 연수 자리를 마련했다.

정년퇴직을 앞둔 교원들을 위해 안정적인 노후 준비를 돕는 특별한 연수 자리를 마련했다. [사진= 경기도교육청]

북부연수원은 지난 21일부터 23일까지 사흘간 유·초·중등 교원 및 교육전문직원 80명을 대상으로 '2026 미래 생애설계 역량강화 직무연수(2기)'를 운영했다고 밝혔다.

이번 연수는 퇴직 예정자들이 은퇴 후 변화하는 환경에 능동적으로 대응하고 건강하고 보람찬 인생 2막을 기획할 수 있는 실질적인 역량을 기르는 데 초점을 맞췄다.

연수 과정은 퇴직 후 가장 현실적으로 필요한 자산 관리부터 정서적 안정을 위한 소양 교육까지 다채로운 커리큘럼으로 구성됐다.

주요 내용은 ▲인생 2막을 위한 정서적 준비와 행복 설계 가이드(자기 관리)▲은퇴 자산의 이해 및 연금 관리, 절세 방법(자산 관리)▲시니어 이미지 메이킹과 퍼스널 브랜딩을 통한 재취업 준비(변화 대응) 등이다.

특히 마지막 날에는 '한탄강 주상절리길 트레킹'을 통한 지역 생태 탐방 프로그램을 진행해 참가자들이 자연 속에서 소통하며 새로운 네트워크를 형성할 수 있는 기회를 제공해 큰 호응을 얻었다.

북부연수원은 이번 연수가 퇴직 교원들이 지역사회의 일원으로서 제2의 인생을 활기차게 시작하는 마중물이 될 것으로 기대하고 있다. 아울러 연수 만족도와 현장 수요를 바탕으로 향후 관련 직무연수를 더욱 확대 운영할 계획이다.

참가자들이 자연 속에서 소통하며 새로운 네트워크를 형성할 수 있는 기회를 제공해 큰 호응을 얻었다. [사진= 경기도교육청]

송준호 경기도교육청북부연수원장은 "평생 경기교육을 위해 헌신하신 선생님들이 퇴직 후에도 건강하고 행복한 삶을 영유하시길 진심으로 바란다"며 "앞으로도 퇴직 예정자들의 목소리에 귀를 기울여 수요자 중심의 내실 있는 연수 프로그램을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com