올 1분기 전국 땅값 0.58% 상승…전분기 대비 상승폭-거래량 모두 줄어

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지난해 4분기(0.61%) 대비 0.03%p 상승폭 줄어

1분기 토지거래량, 지난해 4분기 대비 3.6% 감소

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올해 1분기 전국 땅값이 0.58% 올랐다. 다만 상승폭은 정부의 부동산 규제 강화가 시작된 직전 분기인 지난해 4분기(0.61%)보다 0.03%포인트(p) 축소됐다. 올 1분기 토지거래량 역시 지난해 4분기 대비 3.6% 감소했다.

23일 국토교통부에 따르면 국토부와 한국부동산원은 이같은 내용의 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'을 발표했다.

올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 상승폭은 '2025년 4분기(0.61%) 대비 0.03%p 줄었으며 지난해 1분기(0.50%)와 대비해서는 0.08%p 확대됐다. 전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승전환 이후 37개월 연속 상승하고 있으며 올해 3월부터는 상승폭이 확대되고 있다.

[자료=국토부]

지난달 지가변동률은 0.20%로 전달인 2월(0.19%) 대비 0.01%p 높았으며 지난해 같은달(0.18%)보다는 0.02%p 높은 수준으로 나타났다. 수도권은 0.81% 지가 상승률을 보이며 지난해 4분기(0.85%)보다 상승폭이 줄었다. 반면 지방권(0.19%) 직전 분기 대비 유사한 수준을 보였다.

서울 1분기 땅값은 1.10%를 보이며 전국 평균(0.58%)을 훌쩍 뛰어넘었다. 이는 두번째로 많이 오른 경기(0.55%)의 두 배 수준이다. 기초자치단체(시·군·구)별로는 강남구가 1.50%로 가장 큰 폭의 상승을 기록했다. 이어 용산구(1.31%), 서초구(1.26%) 서울 '기존 조정대상지역' 땅값이 크게 올랐다. 용도지역별로는 상업지역이 0.72%로 가장 큰 폭 상승을 기록했다.

전국 255개 시군구 중 193개 시군구가 0.00%~0.60% 수준을 나타냈으며 주로 수도권 지역을 중심으로 상승한 것으로 나타났다. 올해 1분기 11개 시도, 89개 시군구의 인구감소지역은 0.15% 땅값 상승률을 기록했다. 이는 비대상지역 0.62% 대비 0.47%p 낮은 수준이다.

[자료=국토부]

2026년 1분기 전체토지(건축물 부속토지 포함) 거래량은 약 46민2000필지(265.4㎢)로 집계됐다. 이는 직전 분기인 2025년 4분기 대비 3.6% 감소(-1.7만 필지)했으나 전년도 같은 분기인 2025년 1분기와 대비해서는 6.7% 증가(+2.9만 필지)한 수치다.

건축물 부속토지를 제외한 순수토지 거래량은 약 15만1000필지(239.4㎢)로 2025년 4분기와 대비해서는 0.1% 감소(-88필지)했으나 지난해 1분기보다는 0.6% 증가(877필지)했다.

토지 거래량은 지난해 4분기 대비 세종 41.7%, 전북 9.7%를 비롯한 5개 시·도에서 증가하고 12개 시·도에서 감소했다. 순수토지 거래량은 세종 33.6%, 서울 17.6% 등 5개 시·도에서 증가하고 12개 시·도에서 감소했다.

용도지역 및 지목, 건물용도별 토지거래량을 살펴보면 직전분기(2025년 4분기) 대비 용도지역은 농림지역 17.5%, 지목은 답 7.6%, 건물용도는 공업용 6.5% 등이 증가했다. 반면 용도 미지정지역은 -31.5%, 임야 -8.2%, 기타건물 -28.9% 등은 거래량 감소를 기록했다.

donglee@newspim.com