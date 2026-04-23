전주시청 배드민턴팀 한요셉·박다연 조 첫 우승

AI 핵심 요약beta
- 전주시청 배드민턴팀 한요셉·박다연 조가 23일 전국대회 남자 복식 우승을 차지했다.
- 팀은 2024년 11월 창단 후 약 1년 만에 전국대회 정상에 올랐다.
- 김용현 감독은 선수들의 경기력 향상과 호흡이 좋은 결과를 만들었다고 평가했다.
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[전주=뉴스핌] 이백수기자 = 전주시청 배드민턴팀 한요셉·박다연 조가 전국대회 남자 복식 정상에 오르며 첫 우승을 안겼다.
전주시는 지난 13일부터 22일까지 경남 밀양시에서 열린 '2026 연맹회장기 전국실업대학배드민턴선수권대회'에서 한요셉·박다연 조가 남자 일반부 복식 종목 우승을 차지했다고 23일 밝혔다.
이번 성과는 김용현 감독과 선수 7명으로 구성된 팀이 2024년 11월 창단 이후 약 1년 만에 거둔 결과다.
팀은 지난해 첫 전국대회 입상에 이어 올해 우승까지 기록하며 안정적인 경기력과 팀워크를 바탕으로 경쟁력을 입증했다.
배드민턴팀이 창단 초기임에도 체계적인 훈련과 선수 간 호흡을 통해 조직력을 끌어올리며 성장 가능성을 보여줬다는 평가다.
김용현 감독은 "선수들의 경기력이 한층 향상된 것을 확인했다"며 "준비 과정에서 맞춘 호흡이 좋은 결과로 이어졌다. 앞으로도 꾸준한 훈련으로 더 좋은 모습을 보이겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com