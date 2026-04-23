부산시, 부산기록원 건립 추진…행안부 중앙투자심사 통과

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94만권 기록물 수용 가능…시민참여 공간

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지방기록물관리기관 부산기록원 건립을 위한 행정안전부 중앙투자심사를 일괄 통과하며 사업 추진 기반을 마련했다.

부산기록원 투시도[사진=부산시] 2026.04.23

시는 북구 금곡동 인재개발원 부지(연면적 8586㎡)에 시비 465억 원을 투입해 2031년 개원을 목표로 부산기록원 건립을 본격화한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 기존 부산시 행정기록물 보관 한계를 극복하기 위한 숙원으로 기록물 보존서고·전시열람실·교육체험실 등 전문시설과 시민참여 공간을 갖춘다. 94만 권 기록물 수용이 가능하며 공공·민간 기록물을 체계 보존해 기록문화 거점으로 기능할 전망이다.

부산기록원은 단순 보존소를 넘어 '도시와 시민의 기억 저장소'로 운영된다. 시는 특색 기록물 수집, 관광·문화·예술기관 협업, 분산 기록정보 통합으로 시민 중심 기록 서비스를 강화한다.

박형준 시장은 "체계적 기록관리와 기록자치 기틀을 마련하고 기록문화를 관광·교육·문화 산업과 연계해 부산 도시 브랜드 가치를 높이겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com