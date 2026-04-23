부산시, 수영만 길고양이 임시 보호시설 조성…재개발로 서식지 잃어

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민간사업자 협력 보호시설 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 수영만 요트경기장 재개발로 서식지를 잃은 길고양이 보호를 위해 민관협력 방식의 임시 보호시설을 조성한다.

시는 해운대구 우동 동백유원지 내 송림 일원에 길고양이 임시 보호시설을 마련해 운영할 계획이라고 23일 밝혔다. 재개발 공사로 생존 위기에 놓인 개체를 보호하고 안전한 이주를 지원하기 위한 조치다.

부산시가 수영만 요트경기장 재개발 공사로 서식지를 잃고 생존 위기에 처한 길고양이를 위해 민관협력 방식으로 해운대구 우동 동백유원지 내 송림에 임시 보호시설을 조성해 운영할 계획이다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

수영만 일대는 바다와 왕복 6차선 도로, 아파트 밀집 지역으로 둘러싸여 길고양이의 자발적 이동이 사실상 어려운 환경이다. 이달부터 육상 공사와 건물 철거가 본격화되면서 긴급 보호 대책 마련 필요성이 커졌다.

시는 착공 이전부터 점진적 이주 방안을 검토했으나 대체 서식지 확보가 쉽지 않아 임시 보호시설 운영으로 방향을 전환했다. 동물의 생명과 안전을 최우선에 둔 결정이라는 설명이다.

이번 사업은 부산시와 민간사업자 아이파크마리나㈜, 지역 캣맘이 참여하는 민관협력 형태로 추진된다. 시는 기존 서식환경과 유사한 부지를 제공하고 행정·재정 지원을 맡는다. 아이파크마리나㈜는 시설 설치와 이주 지원을 담당하며, 현장 경험이 있는 캣맘은 급식과 위생 관리 등 보호 활동을 수행한다.

이주 대상은 약 50마리로, 모두 중성화(TNR)와 전염병 검사, 예방접종을 마친 상태다. 5월 초부터 순차적으로 옮겨져 새로운 환경에 적응하도록 관리될 예정이다. 공사가 마무리되면 기존 서식지로 복귀하는 방안도 검토된다.

박형준 시장은 "이번 보호시설은 사람과 동물이 공존하는 반려동물 친화도시 부산의 의지를 담은 것"이라며 "생명의 가치를 최우선으로 하는 행정을 지속하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com