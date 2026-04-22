바르게살기운동 전남협의회, 창성엘엔지와 기부 협약

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500만원 기탁

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 바르게살기운동 전남도협의회가 지역 기업과 협력해 기부문화 확산에 나섰다.

바르게살기운동 전라남도협의회는 22일 유성엘엔지와 기부금 기탁 협약을 체결하고 지역사회 발전과 공익적 가치 실현을 위한 협력에 나섰다고 밝혔다.

(오른쪽) 박주영 바르게살기운동 전남협의회 회장, 성낙원 창성엘엔지 대표 기부 협약식. [사진=바르게살기운동 전남협의회] 2026.04.22 ej7648@newspim.com

이날 협약식에는 창성엘엔지 관계자와 협의회 임원들이 참석했다.

이번 협약은 상호 신뢰를 바탕으로 기부문화를 확산하고 지역사회에 실질적인 도움이 되는 나눔 활동을 지속 추진하기 위해 마련됐다. 창성엘엔지는 500만원의 기부금을 협의회에 기탁했으며, 협의회는 이를 공익 목적에 맞게 투명하게 운영·관리할 계획이다.

기탁금은 각종 공익사업과 지역사회 나눔 활동에 활용될 예정으로 도민 삶의 질 향상과 건강한 공동체 조성에 기여할 것으로 기대된다.

박주영 회장은 "이번 협약은 단순한 기부를 넘어 지역사회와 함께 성장하는 의미 있는 출발"이라며 "진실·질서·화합의 이념을 바탕으로 도민이 체감할 수 있는 공익활동을 이어가겠다"고 말했다.

성낙원 창성엘엔지 대표는 "지역사회와 함께하는 기업의 책임을 다하기 위해 기부에 참여했다"며 "앞으로도 지속적인 나눔과 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

바르게살기운동 전라남도협의회는 지역사회 질서 확립과 공동체 의식 함양을 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.

ej7648@newspim.com