화순 봄꽃축제서 '국화빵·복사꽃빵' 인기…지역 먹거리 브랜드 부상

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지역가공품 육성 성과

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순 봄꽃축제에서 지역 가공 먹거리인 '들순이 국화빵'과 '복사꽃빵'이 관광객 호응을 얻으며 대표 먹거리로 자리잡고 있다.

화순군은 지난 17일부터 26일까지 화순읍 꽃강길과 남산공원 일원에서 열리는 '2026 화순 봄꽃 축제'에서 '들순이 국화빵'과 '복사꽃빵'이 방문객들에게 인기를 끌고 있다고 22일 밝혔다.

한국생활개선화순군연합회 회원. [사진=화순군] 2026.04.22 ej7648@newspim.com

'들순이 국화빵'은 2019년 화순군농업기술센터가 개발해 한국생활개선화순군연합회에 전수한 가공상품으로 축제 현장에서 꾸준히 판매되며 대표 먹거리로 자리매김했다.

'복사꽃빵'은 2025년 지역축제 연계 가공상품화 시범사업을 통해 개발된 제품으로 가을꽃 축제에서 첫 선을 보인 뒤 품질 개선을 거쳐 이번 봄꽃 축제에 재출시됐다.

특히 복사꽃빵은 국화빵 제조 노하우를 기반으로 화순 특산물인 복숭아 꽃을 형상화한 점이 특징이다. 달콤한 향과 부드러운 식감으로 관광객들에게 새로운 먹거리 경험을 제공하고 있다는 평가다.

최은순 화순군농업기술센터 소장은 "두 제품이 화순을 대표하는 축제 먹거리로 자리잡고 있다"며 "지역 자원을 활용한 가공상품을 지속 발굴하고 판로 확대를 지원하겠다"고 말했다.

화순군은 앞으로도 두 제품을 중심으로 축제 연계 가공상품을 확대해 지역 농산물 소비를 촉진하고 농촌 여성단체의 경제활동 기반을 강화할 방침이다.

ej7648@newspim.com