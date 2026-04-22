대구시, 문체부와 '대구공항 연계 인바운드 관광' 활성화 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대구공항 중심 인바운드 확대 및 지역관광 활성화 협력방안 제안

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 지난 21일 시청 산격청사에서 김대현 문화체육관광부 제2차관 주재로 열린 '지방공항 연계 지역관광 활성화 협력 포럼'에 참석해 대구공항 연계 지역관광 활성화 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.

이번 포럼은 지난 2월 대통령이 주재한 '확대국가관광전략회의'의 후속 조치로, 외래관광객 유입 확대를 위한 지방공항 연계 관광정책 과제를 발굴하고 관계기관 간 협력 모델을 구축하고자 마련됐으며, 지방공항 소재지 중 대구에서 가장 먼저 열렸다.

이날 포럼에는 김정기 대구광역시장 권한대행을 비롯해 문화체육관광부, 국토교통부, 경상북도, 한국문화관광연구원, 한국관광공사, 한국공항공사, 한국여행업협회, 항공 및 여행업계 관계자 30여 명이 참석했다. 포럼은 주제 발표와 현황 공유, 종합토론 순으로 진행됐다. 한국문화관광연구원의 '지역관광-공항 현황과 정책과제' 발제를 시작으로, 참여기관별로 방한 관광 활성화를 위한 추진 현황과 과제, 협력 사항을 공유했다.

대구시는 문체부와 '대구공항 연계 인바운드 관광' 활성화를 논의했다.[사진=대구시] 2026.04.22 yrk525@newspim.com

대구시는 ▲대구공항 인바운드 노선 확대 ▲대규모 문화예술행사 지역 개최를 통한 글로벌 관광도시 대구 이미지 제고 ▲공항과 도심 간 교통 연계성 강화로 환승관광 활성화 등을 제시하며, 현장의 애로사항과 정부 차원의 적극적인 지원 필요성을 건의했다.

이어진 종합토론에서는 지방공항 인프라, 지역 수용태세, 지역관광 콘텐츠, 홍보·마케팅 등 핵심 협력 요소를 점검하고, 기관별 역할 분담과 협력체계 구축 방안을 심도 있게 논의했다. 공식 일정 후에는 대구국제공항 현장을 점검하며 실질적인 개선 방안을 모색하는 시간도 가졌다.

김대현 문화체육관광부 제2차관은 "지방공항은 외래관광객을 지방으로 유입시키는 최적의 통로이다. 지역관광의 매력이 높아지면 외래관광객의 이용 또한 크게 확대될 것이다"며 "민관협력 체계를 구축해 지방공항을 기점으로 외래관광객 입국을 확대하고 단순 방문을 넘어 외래관광객이 더 오래 체류하고 더 많이 소비할 방안을 찾겠다"고 말했다.

김정기 대구광역시장 권한대행 행정부시장은 "이번 포럼은 중앙정부와 지자체, 업계가 현장에서 소통하며 실질적인 해결책을 찾는 중요한 자리"라며 "대구공항을 활성화해 '방한 관광 대전환, 지역관광 대도약'의 선두 주자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com