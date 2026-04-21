[핌in잠실] LG 염경엽 감독, '원태인 논란'에 "화났지만, 팬들도 너그럽게 이해를"

원태인, 지난 19일 대구 LG-삼성전서 류지혁 향해 불만 표시하는 장면 포착

삼성 강민호, "LG 3루 베이스 코치 모션에 대해 얘기하는 과정에서 나온 것"

LG 염경엽 감독 "우리 역할 했을 뿐···원태인도 이번 일로 느끼는 점 많을 것"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG의 염경엽 감독이 최근 논란이 됐던 이른바 '원태인 사건'에 대해 입장을 밝히며 불편했던 속내를 드러냈다.

염경엽 감독은 21일 서울 잠실구장에서 열리는 신한 SOL KBO리그 한화와의 주중 3연전 첫 번째 경기를 앞두고 지난 19일 대구에서 펼쳐진 삼성전 도중 발생한 장면에 대해 처음으로 공개적인 견해를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 21일 경기를 앞두고 취재진 앞에 서 19일에 있었던 일에 대해 사과하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.21 wcn05002@newspim.com

문제가 된 장면은 4회초였다. 당시 삼성 선발 원태인은 1사 2, 3루 위기 상황에서 이영빈의 2루수 땅볼이 나오자, 2루수 류지혁이 홈이 아닌 1루로 송구하는 선택을 했다. 이 과정에서 3루 주자 천성호가 홈을 밟으며 실점이 기록됐고, 직후 원태인이 선배인 류지혁을 향해 불만을 표현하는 듯한 모습이 중계 화면에 포착되면서 논란이 시작됐다.

해당 장면을 두고 팬들 사이에서는 다양한 해석이 나왔다. 수비 선택에 대한 아쉬움을 표출한 것이라는 의견부터, 주루 플레이 과정에서의 상황에 대한 반응이라는 시각까지 엇갈렸다. 논란이 커지자 삼성의 베테랑 포수 강민호가 직접 나서 진화에 나섰다. 그는 경기 직후 구단 SNS를 통해 "원태인이 보인 행동은 LG 3루 베이스 코치의 모션이 커 집중에 어려움을 느낀 부분을 류지혁에게 이야기하는 과정에서 나온 것"이라며 팀 내부 갈등이 아님을 강조했다.

하지만 이 과정에서 LG 코칭스태프가 언급되며 상황은 또 다른 방향으로 번졌다. 염경엽 감독은 바로 이 지점에서 불편함을 느꼈다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 19일 대구 LG전서 류지혁에게 불만을 표시했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.04.21 wcn05002@newspim.com

염 감독은 "솔직히 화가 조금 났다. 우리 코치가 왜 그 상황에 언급돼야 하는지 이해가 되지 않는다"라며 "우리는 우리 역할을 했을 뿐인데 외부적인 이야기로 연결된 부분은 아쉽다"라고 말했다.

이어 원태인을 향한 메시지도 전했다. 그는 "원태인도 이번 일을 통해 느끼는 점이 있을 것이다. 선수 본인도 최선을 다하지만, 그 경기에 참여하는 모든 선수와 코칭스태프 역시 각자의 자리에서 최선을 다한다는 점을 알아야 한다"라며 "원래도 열심히 하는 선수지만, 이번 일을 계기로 더 성장하는 계기가 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

다만 사안을 더 키우기보다는 선을 긋는 모습이었다. 염 감독은 "야구를 하다 보면 충분히 나올 수 있는 상황이다. 크게 문제 삼기보다는 좋게 넘어가는 게 맞다고 생각한다"라며 "팬들도 너그럽게 이해해주셨으면 한다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] LG의 염경엽 감독. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

또한 해당 사안이 LG 내부적으로는 오히려 긍정적인 계기가 될 수 있다고 강조했다. 그는 "우리 팀에서도 언제든 비슷한 상황이 나올 수 있다. 이런 일을 통해 선수들이 어떤 부분을 조심해야 하는지 인지하는 계기가 될 것"이라며 "수석코치가 선수들에게 충분히 설명했을 것"이라고 밝혔다.

염 감독은 당초 이 사안에 대해 별도의 언급을 하지 않으려 했지만, 팀 코치의 이름이 언급되면서 입장을 밝히게 됐다고 설명했다. 그는 "조용히 넘어가려고 했던 부분인데, 우리 코치 이야기가 나오면서 아무 말도 하지 않을 수는 없었다"라고 말했다.

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