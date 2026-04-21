'경북도지사 3선도전' 이철우 "대한민국 산업 심장 경북 건설"

AI 핵심 요약beta
- 이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보가 21일 첨단산업 공약 발표했다.
- AI 반도체 배터리 바이오 미래차 분야 10대 공약 제시했다.
- 경북을 산업 심장으로 육성하며 대세론 굳히기에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북도지사 3선 고지에 도전한 이철우 국민의힘 예비후보가 권역·분야별 정책 공약을 잇따라 발표하며 대세론 굳히기에 들어갔다.
이 후보는 21일, 정책자료를 내고 "경북을 대한민국 산업의 심장으로 건설하겠다"며 '첨단산업·과학기술' 분야 10대 공약을 내놓았다.
이날 제시된 10대 공약은 AI, 반도체, 배터리, 바이오, 미래차, 방산, 에너지 분야를 아우르는 '첨단산업·과학기술' 분야로 경북의 제조업 기반과 연구개발 역량, 산업 인프라를 바탕으로 첨단산업 경쟁력을 끌어올리고 투자와 인재, 기술이 선순환하는 혁신 생태계를 구축하는 데 초점이 맞춰져 있다.
이 후보는 "대한민국의 미래 경쟁력은 결국 첨단산업의 주도권을 누가 확보하느냐에 달려 있다"며 "경북은 철강, 전자, 소재, 에너지, 바이오 등 대한민국 산업의 뿌리를 책임져 온 곳인 만큼, 이제는 AI와 과학기술을 결합해 산업 대전환의 중심으로 다시 도약해야 한다"고 강조했다.
그러면서 이 후보는 "경북을 '아시아·태평양 AI 수도'로 육성하겠다"며 ▲구미 중심의 K-반도체 자립 생태계 완성▲포항 중심의 대한민국 배터리 초격차 실현·통한 세계적 배터리 메가클러스터 육성▲포항·안동·대구를 잇는 TK 바이오메디컬 삼각벨트 구축▲경산·영천·경주를 잇는 미래차 산업벨트 조성▲구미·영주 중심의 국방 반도체 및 첨단 방산 부품 산업 육성▲포항 수소·해상풍력, 경주 SMR·원자력, 울진의 원자력 기반 청정 수소 연결한 동해안 에너지벨트 구축 등 구체적 실행 계획도 제시했다.
또 이 후보는 "기업 맞춤형 인재 양성을 통해 투자와 인재가 몰리는 경북형 혁신 성장 플랫폼도 구축하겠다"고 밝혔다.
이철우 후보는 "첨단산업은 좋은 기업과 좋은 인재, 과감한 행정이 함께 움직여야 성공할 수 있다"며 "주력 산업은 더 강하게 지키고 미래 산업은 더 빠르게 키워 경북을 대한민국 산업 혁신의 심장으로 만들겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com