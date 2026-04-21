김진경 경기도의장 "지금은 민생 기준… 위기 앞에 책임 다하는 의회 돼야"

AI 핵심 요약beta
- 김진경 경기도의회 의장이 21일 제389회 임시회 본회의에서 민생 경제 위기 대응을 주문했다.
- 민생경제 3고 위기를 진단하며 추가경정예산안의 취약계층 보호와 소상공인 지원을 당부했다.
- 초당적 협력과 집행부 한뜻 지혜 모아 추경 방향 설정을 촉구했다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 김진경 경기도의회 의장이 21일 열린 제389회 임시회 본회의에서 민생 경제 위기 극복을 위한 의회의 책임 있는 대응과 초당적 협력을 강력히 주문했다.
김 의장은 이날 개회사를 통해 "봄이 찾아왔지만 도민들이 체감하는 민생경제는 여전히 차갑고 무겁다"고 진단하며, 중동 전쟁 등으로 촉발된 고물가·고금리·고환율의 '3고(高) 위기'가 도민의 삶을 깊숙이 위협하고 있음을 우려했다.
특히 김 의장은 이번 임시회에서 다뤄질 경기도 추가경정예산안의 중요성을 역설했다. 그는 "이번 추경은 단순한 재정 보강이 아닌 민생을 지키는 방어선"이라며 ▲취약계층 보호▲소상공인 지원▲지역경제 회복 등 실질적인 버팀목이 될 수 있도록 원활한 심의를 당부했다.
집행부를 향해서도 "위기 시기일수록 정책은 더 정교해야 한다"며 의회와 집행부가 한뜻으로 지혜를 모아 추경의 방향을 분명히 설정할 것을 촉구했다.
의석 지형 재편 등 의회 내부의 변화에 대해서도 언급했다. 김 의장은 "경쟁보다 협력이 앞서야 할 때"라며 "초당적 협력은 선택이 아닌 의회의 책무"라고 강조했다. 이는 민생 위기 앞에서는 여야가 따로 없음을 분명히 하고, 도민을 위한 실질적인 정책 결과물을 내놓아야 한다는 의지로 풀이된다.
마지막으로 김 의장은 1420만 도민을 향해 "도민 삶이 경기도의회의 기준"이라며 "생활의 무게와 미래에 대한 불안을 덜어드리기 위해 가장 취약한 곳부터 살피고 필요한 지원이 적재적소에 닿을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 약속했다.
이번 제389회 임시회는 김 의장의 개회사를 시작으로 민생 현안 해결을 위한 본격적인 의정 활동 및 추경안 심사 일정에 돌입한다.
beignn@newspim.com