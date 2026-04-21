복기왕 의원 "아산시, 행안부 '사회연대경제 혁신모델' 최종 선정"

AI 핵심 요약beta
- 복기왕 더불어민주당 의원은 21일 아산시가 행안부 '2026년 사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산' 공모에 최종 선정돼 국비 5억원을 확보했다고 밝혔다.
- 아산시는 확보한 국비 5억원에 지방비를 더해 총 10억원 규모로 로컬푸드 기반 어르신 통합급식·돌봄모델 사업을 추진할 예정이다.
- 복 의원은 아산시의 선정이 혁신 역량을 정부가 공인한 것이며 사회연대경제의 진면목을 시민들이 체감하게 될 것이라고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 복기왕 더불어민주당 의원(충남 아산시갑)은 21일 행정안전부 주관 '2026년 사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산' 공모사업에 아산시가 최종 선정돼 국비 5억원을 확보했다고 밝혔다.
이번 사업은 행안부가 사회연대경제 주무부처가 된 이후 처음으로 시행한 전국 단위 공모다. 아산시는 이번 선정으로 확보한 국비 5억원에 지방비를 더해 총 10억원 규모로 사업을 추진할 예정이다.
최종 선정된 아산시의 '로컬푸드-사회연대경제 기반 어르신 통합급식·돌봄모델'은 아산의 풍부한 먹거리 자원을 사회연대경제조직 네트워크와 연결해 '가공-배달-돌봄'을 한 번에 해결하는 혁신적 구조다.
복 의원은 "행안부가 사회연대경제 주무부처가 되고 처음 주관한 공모에서 아산시가 선정된 것은 우리 아산시의 혁신 역량이 대한민국 최고 수준임을 정부가 공인한 것"이라며 "시장의 빈틈과 공공의 한계를 넘어서는 사회연대경제의 진면목을 아산 시민들이 생활 속에서 직접 체감하시게 될 것"이라고 강조했다.
복 의원은 "이재명 대통령이 지향하는 기본사회를 만들어가는 핵심 기둥 중 하나가 바로 사회연대경제"라며 "공동체의 연대로 기본적 삶을 보장하는 아산의 모델은 이재명 정부의 국정 철학을 지역 현장에서 가장 앞장서 선도하는 혁신 사례가 될 것"이라고 의미를 부여했다.
이어 "법안이 최종 통과되는 순간까지 끝까지 챙겨 현장에서 헌신하는 사회연대경제 일꾼들의 목소리를 대변하고 우리 아산시를 대한민국 사회혁신의 전초기지로 만들겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com