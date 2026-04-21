'평택을 출마' 조국, 평택시 전입신고…"잠시 머무르지 않고 뿌리 내릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 조국 조국혁신당 대표가 21일 경기 평택시 안중읍에 전입신고를 완료했다.
- 조 대표는 평택 국회의원 재선거 출마를 위해 가족과 함께 주소지를 옮겼다고 밝혔다.
- 평택 시민이 된 첫 의원으로서 시민의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 21일 경기 평택시에 전입신고했다.
조국혁신당에 따르면 조 대표는 이날 오전 9시30분쯤 평택시 안중읍 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마쳤다.
조 대표는 "선거를 위해 잠시 머무르지 않고 평택에 뿌리 내리고 평택의 일상을 함께 살아가기 위해 주소지를 옮겼다"며 "가족과 함께 전입 신고를 한 것은 평택에서 삶이 일시적이지 않다는 약속"이라고 말했다.
이어 "오늘부터 제가 살게 된 안중부터, 팽성과 포승, 청북, 그리고 고덕과 오성·현덕까지 시민 한 분, 한 분을 만나겠다"며 "낮은 자세로 더 가까이 시민 속으로 들어가겠다"고 했다.
조 대표는 "평택은 대한민국 산업의 미래가 집약된 도시인 동시에 그 성장의 속도만큼 시민의 삶의 질이 따라가지 못한 도시"라며 "평택 시민이 된 첫 번째 의원으로서 평택 시민이 체감하는 문제를 평택의 언어로 풀어가겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com