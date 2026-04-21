안산시 '스쿨존 어린이 교통안전 캠페인' 진행

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 20일 안산해솔초등학교에서 스쿨존 어린이 교통안전 캠페인을 진행했다.
- 이민근 시장을 비롯해 관계자 80여 명이 참여해 교통안전 홍보와 키링 배부를 했다.
- 안산시는 지속 캠페인과 횡단보도 LED 설치 등으로 어린이 등교 환경을 강화한다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 20일 상록구 안산해솔초등학교에서 등교 시간대에 맞춰 '스쿨존 어린이 교통안전 캠페인'을 진행했다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 이번 캠페인은 스쿨존 내 어린이 교통사고를 예방하고 안전한 등굣길 환경을 조성하기 위해 마련됐으며 이민근 안산시장을 비롯해 안산시, 상록경찰서, 안산교육지원청, 안산해솔초등학교, 상록녹색어머니회, 모범운전자회 등 관계자 80여 명이 참여했다.
이날 행사에서는 참여 기관별로 다양한 방식의 교통안전 홍보가 진행됐다. 안산해솔초등학교 학생자치회는 '교통질서 지키기' 피켓 퍼포먼스를 통해 또래 학생들에게 안전 메시지를 전달했으며 상록녹색어머니회는 '스쿨존 30km 준수' 문구가 적힌 깃발을 활용해 운전자들의 주의를 환기시켰다.
또한 상록경찰서는 포돌이·포순이 캐릭터를 활용해 어린이 눈높이에 맞춘 안전한 등교 방법을 안내했으며 안산시는 '교통안전도시 안산'을 주제로 제작한 홍이 캐릭터 키링을 배부해 교통 안전에 대한 관심을 높였다.
이민근 안산시장은 "어린이 교통사고는 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "지역사회와 함께 지속적인 캠페인과 교육을 통해 어린이가 안심하고 등교할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편, 안산시는 어린이 교통사고 예방을 위해 지속적인 캠페인과 함께 ▲횡단보도 LED 바닥신호등 설치▲통학로 주변 교통안전시설물 안전 점검▲보호구역 내 불법 주·정차 집중 단속 등을 이어가고 있다.
1141world@newspim.com