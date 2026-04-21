충북 영농학생 한자리에… "AI 농업으로 미래 연다"

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 21~22일 한국바이오마이스터고등학교와 청주농업고등학교에서 제55년차 충북영농학생축제를 개최한다.
- 학생 189명이 AI 기반 농업 등 6개 분야 경진대회에 참가해 미래 농업 인재로서의 역량을 겨룬다.
- 우수 학생들은 9월 대구 전국영농학생축제에 충북 대표로 참가할 예정이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 미래 농업을 이끌 인재 발굴에 나섰다. 인공지능(AI)과 결합한 농업 기술을 주제로 도내 농업계 고등학생들이 한자리에 모여 실력을 겨루는 자리가 마련됐다.
충북교육청은 21~22일 이틀간 한국바이오마이스터고등학교와 청주농업고등학교 일원에서 '제55년차 충북영농학생축제'를 개최한다고 밝혔다.
이번 축제는 농업 분야 미래 인재들의 역량을 점검하고 빠르게 변화하는 농산업 환경 속에서 AI 기반 농업의 방향성을 공유하기 위해 기획됐다. '내일을 위한 오늘의 혁신, AI 농업으로 비상하라!'라는 슬로건을 내건 이번 행사는 스마트농업, 생명산업, 기후 대응 농업 등 최신 농업 트렌드를 반영한 다양한 프로그램으로 구성됐다.
행사에는 학생 189명과 지도교사 15명 등 총 204명이 참가한다. 참가 학생들은 전공경진 6개 분야를 비롯해 과제이수 발표 4개 분야, 실무능력경진 7개 분야, 골든벨 등 다양한 프로그램에 참여해 실력을 겨룬다.
특히 실제 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 능력과 창의적 사고를 평가하는 데 초점을 맞췄다. 개회식을 시작으로 진행되는 이번 축제는 실기와 이론을 아우르는 경진대회 중심으로 운영된다.
이와 함께 '영농학생의 밤', 체험부스 운영 등 학생 간 교류 프로그램도 마련돼 현장 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다. 마지막 날에는 우수 학생 시상과 함께 스마트팜 종합체험시설 견학이 진행돼 참가자들이 첨단 농업 기술을 직접 체험할 수 있도록 했다.
윤건영 교육감은 "학생들이 이번 축제에서 갈고닦은 역량을 마음껏 발휘하고 미래 농생명산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 이번 축제에서 우수한 성과를 거둔 학생들은 오는 9월 대구에서 열리는 '제55회 전국영농학생축제'에 충북 대표로 참가할 예정이다.
baek3413@newspim.com